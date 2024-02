XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (15.02.2024/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Heftiger Kurseinbruch nach Zahlen - AktienanalyseDie Aktie von CompuGroup (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) führt, zumindest kurzfristig gesehen, oftmals ein Eigenleben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen für 2024 sei es zu einem heftigen Kurseinbruch gekommen. Dabei seien die Daten passabel ausgefallen. Insgesamt habe der Umsatz auf vorläufiger Basis um fünf Prozent auf 1,19 Mrd. Euro zugelegt. Das operative Ergebnis sei um 13 Prozent auf 265 Mio. Euro gestiegen. Damit habe der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter ungefähr die Erwartungen getroffen, wobei CompuGroup insbesondere von einem hohen Auftragsbestand im Geschäft mit Kliniken profitiert habe.Auch die Aussichten würden stimmen: 2024 solle der Erlös um vier bis sechs Prozent und das operative Ergebnis auf 270 Mio. bis 310 Mio. Euro zulegen. CEO Michael Rauch gehe weiter davon aus, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen die Geschäfte antreiben werde.Anleger sollten sich daher von kurzfristigen Verwerfungen nicht beirren lassen und Kursdellen konsequent zum Einstieg oder Nachkauf nutzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2024)