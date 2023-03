Börsenplätze CompuGroup-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

44,88 EUR +1,40% (16.03.2023, 11:04)



XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

44,76 EUR +1,59% (16.03.2023, 11:17)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (16.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Dem Gesundheitswesen auf die Sprünge helfen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die CompuGroup-Aktie (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gebe Vollgas - und das sei auch dringend nötig: "Deutschlands Gesundheitswesen hängt in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück. Das können wir nicht länger verantworten", erkläre er vor wenigen Tagen anlässlich der Vorlage der Ziele einer Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege. "Deshalb machen wir einen Neustart - erschließen die elektronische Patientenakte für alle, machen das elektronische Rezept alltagstauglich und erleichtern die Forschung auf Grundlage von Gesundheitsdaten. Moderne Medizin basiert auf Digitalisierung und Daten. Ihre Vorteile zu nutzen, macht Behandlung besser."Die Digitalisierungsstrategie habe das Bundesgesundheitsministerium über mehrere Monate gemeinsam mit Patientenvertretern und Akteuren des Gesundheitswesens entwickelt. Sie solle Orientierung dafür bieten, wie sich Versorgungsprozesse, Datennutzung und Technologien bis Ende des Jahrzehnts weiterentwickeln müssten, um Gesundheitsversorgung zu verbessern. Zwei konkrete Gesetzesvorhaben würden dieser Idee folgen: Das Digitalgesetz, das den Behandlungsalltag mit digitalen Lösungen verbessere. Und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, mit dem Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen würden.Interessant für Anleger sei vor allem das Digitalgesetz, weil hier börsennotierte Unternehmen profitieren könnten. So solle bis Ende 2024 die elektronische Patientenakte (ePA) für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet werden. Hintergrund: Wenn man erkranke und einen Arzt aufsuche, werde der gesamte medizinische Behandlungsprozess detailliert dokumentiert und archiviert. So könne der Arzt, Zahnarzt oder das Krankenhaus im Nachgang immer wieder auf die erhobenen Daten zugreifen. Eine konsolidierte Patientenhistorie als Basis eines vollständigen Informationsaustausches zwischen den Behandlern gebe es aber zumeist nicht. Die Folge: Nicht immer stünden dem jeweils behandelnden Akteur alle notwendigen Informationen zur Verfügung.Die ePA solle diese Informationslücke künftig schließen. In der ePA eines Patienten, die ihm von seiner gesetzlichen Versicherung zur Verfügung gestellt werde, würden die relevanten Dokumente gebündelt und in elektronischer Form hinterlegt. Die Behandler könnetn bei ihrer Behandlung auf diese Informationen zugreifen und weitere Schritte darauf aufbauen.Zweiter wichtiger Baustein sei das E-Rezept, das zum 1. Januar 2024 verbindlicher Standard in der Arzneimittelversorgung sein und dessen Nutzung stark vereinfacht werden solle - das E-Rezept könne dann sowohl mit der Gesundheitskarte als auch mit der ePA-App eingelöst werden. Dieses Vorhaben könnte den E-Rezept-Plänen von SHOP APOTHEKE EUROPE erheblichen Schwung verleihen. Die Aktie gehöre aufgrund dieser Phantasie schon seit Jahresbeginn zu den großen Gewinnern. Gehe es nach den Analysten von Jefferies, sei noch viel Luft nach oben, deren Kursziel liege mit 140 Euro fast doppelt so hoch wie die aktuelle Notiz. (Ausgabe 10/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link