XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

33,24 EUR -16,90% (07.02.2024, 16:46)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (07.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Enttäuschende Quartalszahlen würden am heutigen Mittwoch abrupt die schleppende Erholung der CompuGroup-Aktie trotz guter Gesamtjahreszahlen beenden. Das Papier des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters verliere aktuell rund 17%.Im neuen Jahr strebe das Koblenzer Unternehmen weiteres Wachstum und eine Steigerung des operativen Gewinns an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle auf 270 bis 310 Mio. Euro steigen. Analysten würden derzeit mit einem Wert in der Mitte der Spanne rechnen.Das Chartbild wie auch die fundamentale Lage hätten sich damit weiter verschlechtert. Anleger sollten weiterhin die Finger von der CompuGroup-Aktie lassen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:33,32 EUR -16,70% (07.02.2024, 16:59)