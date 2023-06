"Diese Unternehmen sind über die Zeit nicht im negativen Sinne gealtert, im Gegenteil: Je länger sie existierten, desto stärker wurden sie. Denn: Herausragende Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum stark wachsen, erfahren oft den sogenannten Compounding-Effekt", führe Fickus weiter aus.



Diese Compounder-Aktien würden nicht nur eine konstante Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) erwirtschaften, sondern würden auch die Fähigkeit besitzen, den erwirtschafteten Gewinn und Cashflow sinnvoll ins Wachstum des eigenen Geschäfts zu investieren. Das unterscheide sie oftmals von Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten würden. Denn durch die profitable Reinvestition innerhalb des Unternehmens würden sie den Zinseszinseffekt nutzen.



Diese "Marathonläufer‘" müssten nicht in jedem einzelnen Jahr ihren Gewinn je Aktie außerordentlich steigern. Sie müssten aber klar demonstrieren, wie sie über die lange Distanz erfolgreich wachsen möchten. So würden sie im Lauf der Zeit Marktanteile auf bestehenden Markten oder in neuen Regionen gewinnen, sie würden in Innovationen, Produkte und in Vertriebskanäle investieren oder in angrenzende Segmente expandieren. Wenn sie dabei erfolgreich seien, würden solche Investitionen - organisch oder durch Übernahmen - ihre Stärke und Marktposition erhöhen. Die Wirkung dieses Effekts nehme mit der Zeit exponentiell zu und werde so zu einer wichtigen Renditequelle.



Ein Grund für die oft starke Marktposition liege in der "The Winner Takes It All"-Regel: Große und erfolgreiche Firmen würden sich in einem selbstverstärkenden Erfolgskreislauf entwickeln. Das widerspreche auf den ersten Blick gängigen Regeln, etwa zur zeitlich begrenzten Wettbewerbsvorteilsperiode ("Competitive Advantage Period") oder der Rückkehr zum Mittelwert ("Mean Reversion"). Doch diese traditionellen Finanztheorien würden manchmal bei der Vorhersage der Zukunft versagen.



"Seit seiner Gründung im Jahr 1909 hat sich L’Oréal zu einer globalen Power-Marke im Kosmetikbereich entwickelt. Der Konzern hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten 40 Jahren um 11 Prozent pro Jahr und seine Dividende um 14 Prozent p.a. gesteigert. L’Oréal hat sein Standbein in den USA und China aufgebaut und verzeichnet ein starkes Online-Wachstum", lasse der Comgest-Produktspezialist wissen.



Um erfolgreich in solche Firmen zu investieren, dürften Anleger sich aber nicht einfach auf eine großartige Vergangenheit verlassen, sondern müssten den langfristigen Wachstumstrend aufmerksam beobachten. Denn natürlich sei nicht jedes Traditionsunternehmen auch in der Zukunft profitabel, genauso wenig wie jedes junge Unternehmen früh scheitere. Manche Traditionsunternehmen würden auf der Strecke bleiben oder kämen vom Weg ab, wie etwa die britische Handelskette Tesco in den 2010er Jahren oder der IT-Konzern IBM in den 1990er Jahren.



Was echte "Marathonläufer" ausmache, zeige sich erst, wenn sie in ihrer Existenz über Jahrzehnte hinweg viele Krisen und Rezessionen durchlebt und gemeistert hätten. Nur dadurch hätten sie ein umfassendes Arsenal an Strategien entwickelt, um nicht nur unter Idealbedingungen wachsen zu können. "Anleger, die sich an Lindy’s Law orientieren, verfolgen daher eher eine defensive Wachstumsstrategie mit einem Renditepotenzial, das mit dem Anlagehorizont proportional ansteigt. Die Zeit spielt nämlich zugunsten der Wachstumsinvestoren, wenn sie die richtigen Unternehmen identifizieren und langfristig in sie investieren", sei Fickus überzeugt. (06.06.2023/ac/a/m)







