Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

6,75 EUR -18,77% (01.02.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

6,18 EUR -31,26% (01.02.2023, 17:38)



ISIN Compleo Charging Solutions-Aktie:

DE000A2QDNX9



WKN Compleo Charging Solutions-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Compleo Charging Solutions-Aktie:

C0M



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (02.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Auch am Mittwoch sei die Compleo Charging Solutions-Aktie im Mittelpunkt des Anlegerinteresses gestanden. Nachdem der Kurs binnen weniger Tage stark gestiegen sei, seien gestern aber Gewinnmitnahmen angesagt gewesen. Eine solide Bewertung der Dortmunder Gesellschaft sei ohnehin nicht möglich und weitere Turbulenzen programmiert.Die von Compleo angeheizten Spekulationen um eine Übernahme hätten den Kurs in der Spitze um 1.000% in die Höhe schießen lassen. Noch gebe es allerdings nur die Aussage des Unternehmens, dass ein Investorenprozess angestoßen worden sei, weil es ein starkes Kaufinteresse gebe.Der Vorstand möchte die Firma gerne am Leben halten, denn Compleo sei gut aufgestellt und ein zukunftsfähiges Unternehmen in einem wachsenden Mobilitätsmarkt. Seit Jahren gehöre man zu den Technologieführern in der Branche. Das Unternehmen habe es allerdings nicht geschafft, das Potenzial auf die Straße zu bekommen. Das Geld sei ausgegangen und man habe Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen müssen. Jetzt sei man auf der Suche nach einem Käufer, wobei nicht gesagt istsei wie die Altaktionäre im Falle einer Rettung verwässert würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie: