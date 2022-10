Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

9,57 EUR +6,45% (30.09.2022)



XETRA-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

9,70 EUR +8,02% (30.09.2022)



ISIN Compleo Charging Solutions-Aktie:

DE000A2QDNX9



WKN Compleo Charging Solutions-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Compleo Charging Solutions-Aktie:

C0M



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (03.10.2022/ac/a/nw)





Dortmund (www.aktiencheck.de) - Shortseller GSA Capital Partners LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Compleo Charging Solutions AG deutlich aufgestockt:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) fort.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 29.09.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,52% auf 0,62% der Compleo Charging Solutions-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Compleo Charging Solutions-Aktien:0,62% GSA Capital Partners LLP (29.09.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,33% der Compleo Charging Solutions-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie: