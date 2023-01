Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

ISIN Compleo Charging Solutions-Aktie:

DE000A2QDNX9



WKN Compleo Charging Solutions-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Compleo Charging Solutions-Aktie:

C0M



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (30.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solution-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Die angeschlagene Compleo Charging Solutions AG habe einen strukturierten Investorenprozess gestartet. Das habe das Dortmunder Unternehmen am Nachmittag mitgeteilt. Nach eigenem Bekunden gebe es zahlreiche potenzielle Investoren, die den Anbieter von Ladelösungen für die Elektromobiltät-Branche übernehmen wollen."Das Interesse an unserem Komplettangebot bestehend aus Ladetechnologie und dazugehörigen Software-Lösungen ist sehr groß. Dies zeigt, dass Compleo gut aufgestellt und ein zukunftsfähiges Unternehmen in einem wachsenden Mobilitätsmarkt ist", erkläre Unternehmenschef Jörg Lohr. In der Branche gehöre Compleo seit vielen Jahren zu den Technologieführern. So habe das Unternehmen etwa mit der Eichrechtskonformität seiner Ladesäulen weiterhin einen Vorsprung vor anderen Marktteilnehmern. Zudem sei das Unternehmen auch in puncto Bezahlmöglichkeiten technisch branchenweit führend.Die Geschäfte würden seit dem Insolvenzantrag in Eigenverwaltung normal weiterlaufen. "Sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter halten uns die Treue, was mich sehr freut. Ich bin äußerst optimistisch, dass wir die Compleo Gruppe mit seinen Arbeitsplätzen erhalten werden", so Lohr.Die heutige Nachricht ändere nichts an der Tatsache, dass Compleo ein hochriskantes Papier sei. Eine Übernahme sei noch lange nicht in trockenen Tüchern, zumal es auf die Konditionen ankomme. Oft seien Altaktionäre die Gelackmeierten. Wer spielen wolle, sollte auf jeden Fall nur Spielgeld einsetzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie: