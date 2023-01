Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

9,80 EUR +48,04% (31.01.2023, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

7,76 EUR +35,90% (31.01.2023, 10:29)



ISIN Compleo Charging Solutions-Aktie:

DE000A2QDNX9



WKN Compleo Charging Solutions-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Compleo Charging Solutions-Aktie:

C0M



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (31.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solution-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Die Kursrally bei Compleo Charging Solutions halte auch am Dienstag an. Nachdem der Anbieter von Ladelösungen für die Elektromobilität-Branche am Vortag gemeldet habe, dass aufgrund zahlreichen Übernahmeinteresses ein Verkaufsprozess initiiert worden sei, sei auch das Interesse an der Aktie groß.Am Montag habe Vorstand Jörg Lohr erklärt, dass das Interesse am Komplettangebot von Compleo - bestehend aus Ladetechnologie und dazugehörigen Software-Lösungen - im Markt sehr groß sei. Der Investorenprozess würde erfahrungsgemäß noch Zeit in Anspruch nehmen, wobei es Ziel sei, schnellstmöglich Klarheit zu haben und eine langfristige Finanzierungslösung für die Compleo Gruppe auszugestalten.Mit diesen Aussagen habe Lohr offensichtlich den Nerv der Anleger getroffen. Sie würden sich auf die Aktie stürzen, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit 7,80 Euro habe das Papier des Dortmunder Unternehmens zeitweise 840% über dem Tief von Ende Dezember notiert, nachdem das Unternehmen einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie: