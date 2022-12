Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

1,20 EUR -82,30% (19.12.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

6,15 EUR -9,56% (19.12.2022, 17:36)



ISIN Compleo Charging Solutions-Aktie:

DE000A2QDNX9



WKN Compleo Charging Solutions-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Compleo Charging Solutions-Aktie:

C0M



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (19.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solution-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Das werde kein schönes Weihnachtsfest bei Compleo Charging Solutions. Der Vorstand halte eine "positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich", heiße es in einer Ad-hoc-Mitteilung am Montagabend. Die Aktie des Ladetechnik-Anbieters stürze im späten Handel extrem ab.Angesichts erhaltener Informationen über den Stand der Verhandlungsgespräche mit potenziellen Investoren und Stakeholdern sei der Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass "die in den letzten Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden", habe Compleo Charging Solutions nach Börsenschluss mitgeteilt. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit werde das US-Unternehmen kurzfristig Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen Insolvenzgericht stellen.Hohe Kosten hätten den Verlust bei Compleo Charging Solutions in den ersten drei Quartalen vergrößert. Erst Mitte November habe der seit 1. November amtierende Vorstand unter der Führung von Jörg Lohr sein Konzept zur Neuausrichtung des Geschäfts vorgestellt. Vor knapp zwei Wochen habe der Experte Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research allerdings geurteilt: "Bei Compleo spitzt sich die Lage zu." Bislang habe das Unternehmen keine Angaben zu den Einsparungszielen seiner derzeitigen Maßnahmen und den entsprechenden Kosten gemacht. Interne Finanzierungsmöglichkeiten seien begrenzt.Ein Finanz-Debakel mit Ansage. Der Chart habe seit Monaten angedeutet, dass es dem Unternehmen nicht wirklich gut gehe. Das kleine Unternehmen (Marktkapitalisierung weniger als 30 Mio. Euro) werde es mit einer Sanierung mit Neustart schwer haben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link