Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (26.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solution-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Die Compleo Charging Solutions-Aktie stelle derzeit alles in den Schatten. Am Donnerstag steige sie zeitweise um mehr als 50% und baue damit das Plus seit ihrem Tief im Dezember auf über 500% aus. Für Fantasie habe zuletzt ein Auftrag von SachsenEnergie gesorgt, doch seien die meisten Marktteilnehmer skeptisch, was das Dortmunder Unternehmen betreffe. Offenbar würden sie angesichts des Insolvenzverfahrens auf eine Zukunft für den Ladesäulen-Hersteller oder Teile von ihm setzen, wie die rasante Kurserholung seit der Vorweihnachtszeit zeige. Allerdings sei die Fallhöhe wieder immens, sollte es weitere schlechte Nachrichten geben, habe es am Markt geheißen.Der Kurs der Compleo Charging Solutions-Aktie habe sich seit dem Rekordtief kurz vor Weihnachten mittlerweile mehr als versechsfacht. Damals sei sie wegen des eingeleiteten Insolvenzverfahrens zunächst ein sogenannter Pennystock geworden. Zu Spitzenzeiten im Spätsommer 2021 seien zeitweise noch Kurse von über 100 Euro für die Aktie bezahlt worden. Damals habe Compleo Charging Solutions als Gewinner der Elektromobilität gegolten.Kurz vor Weihnachten sei das Insolvenzverfahren mit einem Antrag eingeleitet worden. Dennoch habe Compleo Charging Solutions vom Energieversorger SachsenEnergie kürzlich einen Großauftrag zur Lieferung von Ladestationen erhalten. Der Rahmenvertrag mit dem Kunden laufe bis Ende 2025 und umfasst ein Kontraktvolumen von über 2 Mio. Euro, habe das Unternehmen mitgeteilt.Die Erholung dürfte auch mit Spekulationen um die Zukunft von Compleo Charging Solutions in Zusammenhang stehen. Die Automobilwoche etwa habe Anfang Januar berichtet, es würden Gespräche mit Investoren laufen. Laut dem Bericht, der mittlerweile einige Wochen alt sei, sollten auch zwei Autozulieferer interessiert sein. Im Dezember sollten bereits Gespräche über einen Einstieg mit dem Autozulieferer ZF Friedrichshafen und dem Mechatronik-Unternehmen Kostal geführt worden sein.Wenige Tage vor Weihnachten habe der Antrag auf das Insolvenzverfahren die Compleo Charging Solutions-Aktie an einem einzigen Tag um 86% einbrechen lassen. Am Tag vor Heiligabend sei dann bekannt geworden, dass das Amtsgericht Dortmund das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Compleo Charging Solutions AG sowie der Compleo Charging Technologies GmbH angeordnet habe.Damit habe sich die Sorge des Warburg-Experten Augustin bewahrheitet, der mehrfach vor Finanzrisiken gewarnt und daher im September zum Verkauf der Aktien geraten habe. Compleo Charging Solutions seien die Mittel aus und Verhandlungen mit möglichen Investoren sowie einigen Anteilseignern etwa über eine Brückenfinanzierung gescheitert, habe Analystin Yasmin Steilen von der Berenberg Bank nach dem Antrag analysiert. Seither würden sich beide Experten mit weiteren Aussagen zurückhalten.Compleo Charging Solutions sei weiter eine Zocker-Aktie, die weiter steigen, aber auch schnell 50% wieder verlieren könne. Eine seriöse Einschätzung lasse sich jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeben. Wer zocken wolle, sollte nur Spielgeld einsetzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)