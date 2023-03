Nach dem fulminanten Aufstieg des Finanzdienstleisters Wirecard im Jahr 2018 in die erste deutsche Börsenliga - möglich durch die sogenannte "Fast Entry"-Regel - habe die deutsche Börse drei Jahre später entschieden, die Regeln für eine Aufnahme in den DAX anzupassen. Grund dafür sei der spektakuläre Zusammensturz des DAX-Unternehmens Wirecard gut zwei Jahre nach dessen Aufnahme in den deutschen Leitindex gewesen. Verlustreiche Wachstumswerte dürften es seit dem Inkrafttreten der verschärften Regeln schwerer haben, denn seither sei eines der Kriterien für eine potenzielle Aufnahme, dass in den jüngsten zwei abgeschlossenen Geschäftsjahren Gewinne ausgewiesen werden konnten.



Mit der am 30. Januar vorgelegten vorläufigen Bilanz habe die Commerzbank diese Regel gerade noch rechtzeitig erfüllt. Auf der Grundlage der Januar-Rangliste der Börse habe die Commerzbank Platz 33 belegt und sei damit als aufstiegsfähig eingestuft gewesen.



Innerhalb des DAX würden sich die Gewichtungen der einzelnen Branchen verschieben. Linde zähle zu den Herstellern von Roh- und Grundstoffen. Weitere Unternehmen in dieser Kategorie seien beispielsweise BASF, Symrise oder Covestro. Der Anteil dieses Sektors verringere sich von 15 Prozent auf nur noch sieben Prozent. Gleichzeitig nehme das Gewicht des Industrie- und Finanzsektors zu.



Die Commerzbank dürfe sich über die Rückkehr in den deutschen Leitindex freuen. Strategisch konzentriere sich die Bank auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels werde außerdem über die Commerzbank abgewickelt. Dank des starken Kundengeschäfts und mit dem gestiegenen Zinsumfeld habe sich zuletzt die Ertragsdynamik beschleunigt. Im vergangenen Jahr habe die Bank mit einem Gewinn von circa EUR 1,4 Milliarden den höchsten Gewinn seit 2007 erwirtschaftet. Nicht zuletzt hätten das 2021 ins Leben gerufene Sparprogramm mit Stellenabbau und einer Verkleinerung des Filialnetztes zu dem soliden Ergebnis beigetragen.



Die Führungsriege der Bank wolle sich allerdings nicht auf dem Erfolg ausruhen, sondern wolle die erhöhte Aufmerksamkeit und Visibilität nutzen. So plane die Bank, wieder ein zuverlässiger Dividendenzahler zu werden. Mit einer Kernkapitalquote von 14,1 Prozent habe sich die Bank in den letzten Jahren den Spielraum dafür erarbeitet. Mit einem Dividendenvorschlag von 20 Cent je Aktie und einem angekündigten Aktienrückkaufprogramm im Gegenwert von EUR 122 Millionen sei ein notwendiger Grundstein dafür gelegt worden.



Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen könnten jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten würden, wodurch Verluste entstehen könnten. (16.03.2023/ac/a/m)







