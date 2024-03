Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank wolle die Schweiz erobern. Genauer gesagt die Firmenkunden des deutschen Nachbarlandes. Bei diesen sei das Frankfurter Bankhaus bereits in den vergangenen Jahren stark gewachsen - und woll nun ein noch deutlich größeres Stück des Kuchens abhaben. Dafür biete sich aktuell eine Riesengelegenheit.Marc Steinkat sei der Schweiz-Chef der Commerzbank. Der 56-Jährige baue seit rund zehn Jahren das Geschäft mit Schweizer Industrie- und Handelsunternehmen auf. Der Fokus liege dabei auf Exportfinanzierungen und damit zusammenhängende Finanzdienstleistungen. Im Interview mit der Aargauer Zeitung habe er nun ehrgeizige Ziele dafür ausgegeben."Wir wollen ein großes Stück vom Kuchen", so Steinkat. Die Commerzbank sei ihm zufolge im Schweizer Firmenkundenmarkt jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Nun erwarte er sogar eine Beschleunigung. Aktuell habe das Frankfurter Bankhaus gegenüber Firmenkunden in der Schweiz Kreditzusagen in Höhe von elf Milliarden Franken ausstehen.Die Commerzbank-Aktie könne von den ehrgeizigen Schweiz-Zielen nicht profitieren. Vor einem neuen Kaufsignal drängt sich derzeit zudem kein Einstieg auf, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Die mittel- bis langfristigen Aussichten würden aber positiv bleiben und die Aktie eine laufende Empfehlung. (Analyse vom 11.03.2024)