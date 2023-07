Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (31.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutschen Banken hätten beim Stresstest der Finanzaufsicht besser abgeschnitten als zuvor. Bereits am Freitag seien die Ergebnisse veröffentlicht worden. Die Commerzbank sei ebenfalls resilienter geworden. Negativ wirke sich indes eine unerwartete Änderung der Geldpolitik der EZB aus.Durchfallen können habe beim diesjährigen Stresstest kein Finanzinstitut. Im simulierten Stressszenario sei die harte Kernkapitalquote der untersuchten Geldhäuser im Schnitt um 4,59 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent gefallen. Unter dem Strich habe der Sektor damit leicht besser als beim letzten Test 2011 abgeschnitten.Die Commerzbank habe mit einer theoretischen harten Kernkapitalquote von 9,5 Prozent in dem Szenario zwar unter dem Schnitt der Peers in der Eurozone gelegen. Allerdings habe man sich gegenüber 2011 klar verbessern können: Damals sei man im theoretischen Krisenfall nur auf eine Quote von 8,2 Prozent gekommen. Der Test der Finanzaufsicht zeige also, dass die Commerzbank widerstandsfähiger geworden sei.Vor den Quartalszahlen an diesem Donnerstag habe es vergangene Woche aber noch eine negative Meldung gegeben. Diese betreffe indes die komplette Branche in der Eurozone. Die EZB zahle auf die Mindestreserve, die alle Banken in der Eurozone vorhalten müssten, ab sofort keine Zinsen mehr. Das dürften im laufenden Jahr 6,2 Milliarden Euro sein, die der Branche damit verloren gehen würden. Am stärksten treffe es die Geldhäuser hierzulande, die nach letzten Daten theoretisch 1,7 Milliarden Euro in 2023 nicht gezahlt bekommen würden.Wie viel Mindestreserve gezahlt werden müsse, hänge im Wesentlichen von der Höhe der Einlagen der Geschäftsbanken ab. Der Mindestreservesatz betrage ein Prozent. Der Commerzbank könnten im laufenden Jahr somit rund 100 Millionen Euro Erlöse aus den Zinszahlungen auf die Mindestreserve entgehen. Da die Regelung aber erst im September greife, dürfte es sich eher um Werte von rund 30 Millionen Euro handeln.Die Aktie bleibt aussichtsreich und ein spekulativer Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu Commerzbank AG. (Analyse vom 31.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.