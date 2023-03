Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,74 EUR +2,87% (30.03.2023, 12:00)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,73 EUR +2,88% (30.03.2023, 11:45)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (30.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Am Markt würden die Sorgen vor einer systemischen Bankenkrise schwinden. Die Aktie der Commerzbank könne davon profitieren und schiebe sich heute mit einem kräftigen Plus auf einen der vorderen Plätze im DAX. Die Volatilität dürfte vorerst aber hoch bleiben.Die Notierung bewege sich Intraday nun über das Verlaufshoch von 2022 bei 9,51 Euro. Könne der Kurs über dieser Marke schließen, wäre das ein starkes Signal. Dann käme auch die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke in den Fokus.Diese Woche hätten Bankaktien bisher wieder einen Teil der Verluste seit dem 10. März - als die Silicon Valley Bank pleitegegangen sei - aufholen können. Die Commerzbank habe auf Jahressicht immer noch 7% eingefahren, der Branchenindex EURO STOXX Banks nur 4,7%. Aufgrund des negativen Sentiments und der erhöhten Unsicherheit werde von einem Neueinstieg abgeraten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AGBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: