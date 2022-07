Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (11.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank gelte als einer der größten Gewinner einer Zinswende in der Eurozone. Die EZB dürfte diesen Monat die Geldpolitik straffen, in Polen seien die Zinsen in den letzten Monaten bereits deutlich gestiegen. Bisher sei das ein Segen für die Tochter mBank gewesen, doch nun drohe ein Regulierungsschub, der belasten dürfte.In Polen seien viele Hypothekendarlehen variabel vergeben worden, die nun steigenden Zinsen können viele Kreditnehmer offenbar aber nur schwer tragen würden. Die Politik werde nun aktiv, sicherlich auch da kommendes Jahr Parlamentswahlen stattfinden würden, und wolle die Bankkunden vor einer Überlastung schützen. Für die Kreditinstitute bedeute das aber nichts Gutes.Die "Börsen-Zeitung" berichte, dass die Regierung nicht nur notleidende Hypothekenschuldner entlasten möchte. Auch könnten bisher geltende Referenzzinssätze verändert werden. Damit würde die Politik direkt in das Baufinanzierungsgeschäft eingreifen. Schuldner sollten zudem Ratenzahlungen unabhängig von der individuellen wirtschaftlichen Situation einstellen können.Im ersten Quartal habe die mBank der Commerzbank noch einen überraschenden Gewinnschub beschert. Nun würden zusätzliche Rückstellungen für das polnische Geschäft drohen. Die Regierung schätze, dass sich die Belastungen im laufenden Jahr für die Branche insgesamt auf rund 1,2 Milliarden Euro belaufen würden. Das würde fast dem kompletten Gewinn, der in Q1 erzielt worden sei, entsprechen.Die Commerzbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung mehr, allerdings noch Bestandteil des AKTIONÄR Musterdepots, so Fabian Strebin. Denn mittelfristig sollten die Auswirkungen durch steigende Zinsen positiv wirken. (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link