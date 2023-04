Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (03.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die neue Woche beginne mit deutlichen Kursgewinnen für deutsche Bankaktien. Nach Siemens Energie könnten sich die Papiere von Deutscher Bank und Commerzbank auf die vordersten Plätze im DAX schieben. Ein Interview des Commerzbank-Aufsichtsratschef vom Wochenende dürfte Rückenwind geben.Die Übernahme der Credit Suisse Group durch die UBS Group schaffe neue Geschäftsmöglichkeiten für andere Banken in der Schweiz, habe Commerzbank-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Gottschalk in einem Interview mit dem "Handelsblatt" am Wochenende gesagt. Firmenkunden wollten Wettbewerb und nicht von einem einzigen Finanzinstitut abhängig sein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Er habe zudem das Ziel betont, die Eigenständigkeit der Commerzbank auch weiterhin zu wahren und habe sich damit gegen einen möglichen Zusammenschluss der Commerzbank mit dem größten deutschen Kreditinstitut Deutsche Bank mit der Begründung gewandt, dass es für die Wirtschaft des Landes wichtig sei, zwei größere inländische Banken zu haben. "Ich bin überzeugt, dass die Politik das auch so sieht", so Gottschalk.Der Vorsitzende des Kontrollgremiums der Commerzbank habe zudem ein Strategie-Update in Aussicht gestellt. Die Umsetzung der Strategie 2024 sei weit vorangekommen, sie habe sich als richtig und erfolgreich erwiesen. Man habe nun mit einer Fortentwicklung im Vorstand begonnen. "Gegen Ende des Jahres werden die Ergebnisse dann auch im Aufsichtsrat beraten und anschließend vorgestellt. Dabei wird sich zeigen, dass wir in den kommenden Jahren eine ordentliche Eigenkapitalrendite erwirtschaften und unsere Kapitalkosten verdienen können."Die Commerzbank-Aktie könne zum Wochenbeginn stark zulegen und stehe kurz vor dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 10,00 Euro. Der GD100 bei 9,48 Euro sei zudem nachhaltig überwunden worden. Trotz aller jüngsten Turbulenzen am Markt scheine die Commerzbank weiterhin auf einem guten Weg bei der laufenden Sanierung zu sein.Die Commerzbank-Aktie ist aktuell Bestandteil des DER AKTIONÄR Depots, so Fabian Strebin. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link