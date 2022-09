Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) (-2,5%) muss die Vorsorge bei ihrer polnischen Tochter "mBank" erhöhen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Trotz der neuerlichen Belastungen von EUR 490 Mio. Euro in Polen halte die Bank an ihrem Ergebnisziel für 2022 fest.



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) (-0,6%) und die Stadtwerke Düsseldorf hätten eine langfristige Klima-Partnerschaft vereinbart. Dadurch solle die Stadt ihre CO2-Emissionen senken und der Konzern industrielle Abwärme in das Fernwärmenetz einspeisen.

