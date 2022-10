Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,292 EUR +0,80% (26.10.2022, 11:48)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,316 EUR +0,80% (26.10.2022, 11:34)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (26.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Branchenprimus Deutsche Bank habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Auch wenn die Commerzbank ein insgesamt anderes Geschäftsmodell aufweise, mache die Entwicklung in Teilbereichen der Deutschen Bank Hoffnung für die eigene Zahlenvorlage im November.Die Commerzbank berichte zwar erst am 9. November über die Ergebnisse des dritten Quartals. Schon jetzt sei aber klar, worauf sich neben dem Gewinn der Fokus richten werde: Es seien neben der Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite vor allem zusätzliche Erträge durch die Zinswende im Euroraum.Die Deutsche Bank sei als Universalbank zwar auch im Investmentbanking tätig und habe mit der DWS Group einen Vermögensverwalter an Bord. Die Unternehmensbank und die Privatkundensparte würden indes ebenso wie das Kerngeschäft der Commerzbank stark vom Zinsniveau abhängen. Diese beiden Sparten hätten in Q3 bei der Deutschen Bank mit zweistelligen Raten beim Ertrag die größten Zuwächse erzielt.Konzernweit habe man die Erlöse um 15 Prozent auf 6,92 Milliarden gesteigert. Durch höhere Provisionen aber insbesondere Zinserträge habe die Unternehmensbank die Erlöse indes um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach oben schrauben können. Die Commerzbank sei ebenfalls stark im Geschäft mit Firmen engagiert.Daher würden die Zahlen der Deutschen Bank Hoffnung machen, dass auch beim größten Konkurrenten in Frankfurt das Zinsergebnis noch besser als gedacht ausgefallen sei. Die Nettozinserträge der Deutschen Bank hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 32 Prozent zugelegt. Der Hauptgrund dafür sei das deutlich gestiegene Zinsniveau in der Eurozone.Investierte sollten dabeibleiben und den Stopp bei 5,50 Euro beachten. Mutige, die einen Kauf in Erwägung ziehen, warten auf den Bruch der Widerstandszone nach oben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: