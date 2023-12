Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,99 EUR -0,27% (08.12.2023, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,01 EUR +0,09% (08.12.2023, 10:13)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (08.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Commerzbank hätten gestern mehr als 4 Prozent verloren und damit die rote Laterne im DAX getragen. Hintergrund seien neue Probleme bei der polnischen Tochter mBank. "Der Aktionär" ordne ein.Polnische Banken hätten vor dem obersten Gericht der Europäischen Union eine weitere Niederlage im Streit um missbräuchliche Bedingungen bei Fremdwährungskrediten erlitten. Die Richter hätten entschieden, dass Kreditnehmer zu Unrecht gezahltes Geld leichter zurückzubekommen müssten, und dass sie nicht mit zusätzlichen Zinsen oder Gebühren belasten werden dürften. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Die Banken in Polen hätten seit der Jahrtausendwende Franken-Kredite zu einem wesentlich günstigeren Zinssatz als Darlehen in der heimischen Währung Polnischer Zloty angeboten. Das böse Erwachen für die Immobilienbesitzer sei später gekommen: Infolge der Wirtschaftskrise 2008 sei der Frankenkurs gestiegen. Eine weitere Aufwertung im Vergleich zum Polnischen Zloty habe die Schweizer Währung 2015 nach der Abkoppelung vom Euro erfahren. Für die polnischen Kreditnehmer seien die monatlichen Ratenzahlungen damit drastisch angestiegen.Für ihre Tochter habe die Commerzbank bereits millionenschwere Belastungen stemmen müssen. Die zusätzliche Vorsorge basiere früheren Angaben zufolge auf einer Anpassung des Modells zur Bemessung der Vorsorge für Rechtsrisiken infolge eines EuGH-Urteils von Mitte Juni zu den Fremdwährungskrediten eines mBank-Wettbewerbers. Insgesamt belaufe sich die Vorsorge der mBank für die Rechtsrisiken aus den Schweizer Franken-Krediten auf umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro.Die mBank belaste weiter die Mutter Commerzbank und könnte noch längere Zeit ausfallen, wenn es um einen Gewinnbeitrag gehe. Die Commerzbank-Papiere befänden sich trotz des gestrigen Rücksetzers immer noch im Trendkanal und über dem Aufwärtstrend bei aktuell 10,80 Euro.Investierte Anleger bleiben daher an Bord und beachten den Stopp bei 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 08.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link