Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,068 EUR -2,25% (09.11.2022, 09:26)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,04 EUR -2,52% (09.11.2022, 09:12)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (09.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) noch zugreifen.Die Commerzbank habe heute starke Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Dabei hätten sich Befürchtungen nicht bestätigt, sondern das Management sehe sich auch für die Zukunft gut gerüstet. Ein wichtiges Ziel für den Konzernumbau, der 2024 enden solle, habe man nun erhöht.Im dritten Quartal habe sich die Commerzbank weiteren Belastungen durch die polnische Tochter mBank ausgesetzt gesehen. Zusätzliche Rückstellungen für das Portfolio von Schweizer-Franken-Hypotheken hätten mit 477 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Darüber hinaus habe das Unternehmen 270 Millionen Euro für verbesserte Kreditkonditionen in dem Land aufwenden müssen.Trotzdem habe am Ende ein Nettogewinn von 195 Millionen Euro präsentiert werden können. Das sei mehr, als von Analysten erwartet (157 Millionen Euro). Die Erträge seien mit 1,89 Milliarden Euro allerdings knapp hinter den Prognosen der Experten von 1,93 Milliarden Euro zurückgeblieben.Klar zeige sich aber erneut, dass der Konzern stark von der Zinswende profitiere. Denn die Zinserträge seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um satte 44 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro gestiegen und hätten die Erwartungen geschlagen. Positiv sei ebenfalls die auf 13,8 Prozent gestiegene harte Kernkapitalquote zu werten. Prognostiziert worden seien nur 13,7 Prozent.Besser sehe es scheinbar auch bei den Kreditausfällen aus: Im dritten Quartal seien mit 84 Millionen Euro weniger als gedacht neu zurückgestellt worden (124 Millionen Euro). Die Jahresprognose mit einem Gewinn von mehr als einer Milliarde sei erneut bestätigt worden. Die Kosten sollten bei 6,4 Milliarden liegen.Die Commerzbank habe erneut mehr Gewinn als gedacht geliefert und das trotz hoher Belastungen. Der einzige Schönheitsfleck seien die Erträge, die leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, obwohl die Zinserträge deutlich zugelegt hätten.Abgesehen von der Prognoseerhöhung für 2024 sei außerdem entscheidend, dass die Risikovorsorge nicht wie von einigen Experten erwartet stark angestiegen sei.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung, mutige Anleger können noch zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank AG. (Analyse vom 09.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: