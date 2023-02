Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (06.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank könnte demnächst einen unerwarteten Erfolg feiern. Nach letzten verfügbaren Daten der Deutschen Börse stehe das Geldhaus kurz vor der Rückkehr in den DAX . Das sei nicht nur der in den letzten Monaten starken Kursentwicklung zu verdanken, sondern auch der überraschend erfolgreichen Sanierung.Die Deutsche Börse habe letzten Freitagabend ihre Rangliste zu den deutschen Unternehmen, deren frei handelbare Aktien die größte Marktkapitalisierung aufweisen würden, veröffentlicht. Auf Rang 33 stehe die Commerzbank, die daher ab 27. Februar im DAX notieren dürfte. Denn auch die Hürde, zwei aufeinander folgende Jahre mit Gewinn abzuschließen, habe das Management kürzlich genommen. Das vor den eigentlichen Jahreszahlen für 2022 veröffentlichte EBITDA sei ebenso positiv wie das im Vorjahr gewesen.Bemerkenswert sei dabei, dass die Sanierung lange verschleppt worden sei. Am Ende habe mit Manfred Knof ein externer CEO geholt werden müssen, um den Umbau zu starten. Nach rund zwei Jahren sei die Hälfte der Wegstrecke geschafft, für 2022 werde Knof am 16. Februar wahrscheinlich einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro präsentieren. Der Konsens rechne mit 1,31 Milliarden Euro. Das sei Anfang 2021 noch undenkbar gewesen.Freilich komme der Commerzbank nun zugute, dass der DAX von 30 auf 40 Werte erweitert worden sei. Sonst wäre zumindest zum jetzigen Zeitpunkt der Einzug in den deutschen Leitindex wohl kein Thema gewesen. Indes sei es auf jeden Fall ein Ausdruck der bisher erfolgreich verlaufenden Sanierung der Commerzbank und ein Meilenstein für das Management, dass man bereits wieder so profitabel sei."Der Aktionär" glaubt weiterhin, dass die Aktie auch 2023 den Markt outperformen kann, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank AG. Die Quartalszahlen und der Abschluss für 2022 könnten nächste Woche einen neuen Impuls setzen. (Analyse vom 06.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.