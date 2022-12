Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,412 EUR +2,84% (20.12.2022, 10:05)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,426 EUR +2,46% (20.12.2022, 09:50)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (20.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Notenbanken hätten mit ihren jüngsten Aussagen die Börsianer enttäuscht und damit die ersehnte Weihnachtsrally vermasselt. Immerhin hätten Finanzwerte wie die Commerzbank von der Aussicht auf steigende Zinsen profitiert. Aktuelle Analysten-Einschätzungen würden indes weiteres Aufwärtspotenzial implizieren und die Aktie eine wichtige Hürde überwinden lassen.Die US-Bank Citigroup habe die Einstufung für Commerzbank auf "buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das deutsche Geldhaus sei stark von der Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten abhängig, habe Analyst Andrew Coombs in aktuellen Studie geschrieben. Angesichts des Wettbewerbs unter den Banken und mit Blick auf eine künftig weniger expansive EZB-Geldpolitik verfolge der Markt diesen Aspekt genau.Kepler Cheuvreux sei noch optimistischer für die Papiere der zweitgrößte deutsche Privatbank gestimmt. Das französische Analysehaus nehme den MDAX -Wert gar auf ihre "German Top Picks"-Liste auf. Das Kursziel von 12,30 Euro signalisiere dabei rund 50 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Commerzbank-Aktie könne am Dienstag im frühen Handel auf 8,32 Euro zulegen und damit den seit Frühjahr bestehenden Abwärtstrend bei 8,30 Euro überwinden. Im Anschluss stünde das November-Hoch (7. November) bei 8,43 Euro im Weg. Werde auch das überwunden, rücke das Juni-Hoch (21. Juni) bei 8,64 Euro ins Blickfeld. Als Unterstützung würden indes die psychologisch wichtige 8-Euro-Marke und der GD50 bei aktuell 7,94 Euro fungieren.Die Commerzbank könnte zu einer der großen Überraschungen 2023 avancieren, das habe "Der Aktionär" jüngst bereits prognostiziert. Die Aktie habe das Potenzial, mittelfristig zweistellige Kurse zu erreichen - sofern der Gesamtmarkt nicht einbreche.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.