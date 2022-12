Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (09.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die deutschen Banken würden schon seit Jahren dafür kämpfen, dass ihre Kunden auch ohne die großen US-Dienste (MasterCard, Visa oder PayPal) digitale Zahlungen vornehmen könnten. Die Commerzbank habe sich bisher am Aufbau eines europäischen Zahlungssystems (EPI) aber nicht beteiligen wollen. Nun scheine jedoch ein Sinneswandel einzusetzen.Nach einer Kursänderung bei EPI erwäge Deutschlands zweitgrößte Privatbank nämlich jetzt, bei einer abgespeckten Version des Projekts doch mitzumachen, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag berichtet habe. Anfang des Jahres habe sich das Frankfurter Finanzinstitut noch als Skeptiker präsentiert und eine Teilnahme ausgeschlossen.EPI plane aktuell, eine so genannte Wallet zu entwickeln. Nutzer kämen darüber dann in den Genuss verschiedener Bezahlangebote wie Handy-zu-Handy-Zahlungen, Bezahlen beim Onlineshopping sowie an der Ladenkasse."Die Wallet-Lösung, die jetzt mit EPI 2.0 angedacht ist, also Zahlungsverkehrslösungen im E-Commerce-Bereich anzubieten als ersten Schritt, klingt interessant", habe Commerzbank-IT-Vorstand Jörg Oliveri del Castillo-Schulz jüngst im Rahmen einer "Handelsblatt"-Tagung gesagt. Dieser Ansatz sei "auch von uns unterstützt worden". Gleichzeitig warte man auf ein konkretes Angebot seitens der Gesellschaft, so der Manager abschließend.Ein eigenes europäisches Zahlungssystem aufzubauen wäre für die Geldhäuser hierzulande ein wichtiger Schritt nach vorn und in Richtung mehr Unabhängigkeit. Dass sich die Commerzbank als zweitgrößte deutsche Privatbank nun doch daran beteiligen wolle, dürfte dem Projekt guttun.Übergeordnet habe die Commerzbank-Aktie mit Blick auf die steigenden Zinsen und die fortschreitende Sanierung das Potenzial, 2023 zu den Gewinnern zu avancieren. Grundvoraussetzung: Es dürfe keine stärkere Rezession einsetzen. Ein weiteres Pro-Argument für den MDAX-Wert ist die frische Dividenden-Fantasie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link