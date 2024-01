Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während in dieser Woche am Donnerstag die Deutsche Bank ihre Bücher öffne und die neuesten Zahlen präsentiere, müssten die Aktionäre der Commerzbank noch bis zum 15. Februar warten. Am 8. Februar lege jedoch die polnische Tochter mBank ihre Bilanz vor. Das ist für Anleger nicht unerheblich.Die Commerzbank-Tochter habe lange Jahre als zuverlässiger Gewinnlieferant für die Mutter gegolten. Doch seit wenigen Jahren würden Rückstellungen für Hypothekenkredite in Schweizer Franken, die vor einiger Zeit vergeben worden seien, die Bilanz stark belasten. Dieses Thema betreffe viele Finanzinstitute in Polen, denn die Regierung und auch die Gerichte hätten sich in der Vergangenheit wiederholt auf die Seite von Kreditnehmern gestellt und zahlreiche Entlastungen für diese durchgesetzt. Seit einigen Quartalen habe die mBank nun für verschiedene Belastungen im Zusammenhang mit den Franken-Krediten Rückstellungen bilden müssen.Für das Gesamtjahr würden die Analysten eine schwarze Null oder etwas erwarten mehr. Das Kerngeschäft dürfte nach Ansicht der Experten von Bloomberg Intelligence stark geblieben sein mit einem weiteren Anstieg des Nettozinseinkommens. Zudem werde eine steigende Nachfrage bei Darlehen im Falle von sinkenden Zinsen erwartet. Die Kosten-Ertrags-Quote könnte daher in Zukunft bei einem sehr niedrigen Wert von unter 30% bleiben. Die meisten Wettbewerber in Europa würden sich im Bereich von 50 bis 60% bewegen.Mittlerweile sei die mBank mit einer Rückstellungsquote von annähernd 100% für die Franken-Hypotheken sehr gut aufgestellt. Der Druck könnte daher im laufenden Jahr nachlassen und somit auch wieder ein nennenswerter Gewinn an die Konzernmutter Commerzbank abgeführt werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.