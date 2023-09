Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (12.09.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank holt Risikovorstand aus Österreich - AktiennewsDer Aufsichtsrat der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) hat in seiner jüngsten Sitzung Bernd Spalt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 als Chief Risk Officer in den Vorstand des Instituts berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Spalt trete die Nachfolge von Marcus Chromik an, der wie schon im Juli 2022 angekündigt zum Ende dieses Jahres - im Einklang mit seiner persönlichen Lebensplanung - aus der Commerzbank ausscheide.Die Berufung von Spalt stehe noch unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht, wie die Bank weiter mitteile. Der zeitweilige Kandidat der Commerzbank für den Posten des Risikochefs, der langjährige Bereichsvorstand Rüdiger Rass, sei abgesprungen, sodass die Bank nach einem Ersatz habe suchen müssen.Der Österreicher Spalt verfüge als ehemaliges Vorstandsmitglied der Erste Group und der Erste Bank Österreich über langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Risikomanagements. Von 2020 bis 2022 sei Spalt zudem Chief Executive Officer der Erste Group Bank gewesen, bevor er nach Auffassungsunterschieden seinen bis Mitte 2023 laufenden Vertrag nicht habe verlängern wollen.Die neue Personalvorständin Sabine Mlnarsky sei im Januar 2023 ebenfalls von der Erste Group zur Commerzbank gewechselt. Und Ende 2021 sei auch Thomas Schaufler vom österreichischen Institut als Chef des Segments Privat- und Unternehmerkunden zur Commerzbank gestoßen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: