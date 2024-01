Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (22.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zum Wochenbeginn müssten Aktionäre der Commerzbank erneut einen herben Kursverlust hinnehmen. Bereits Ende letzter Woche hätten mehrere Reduktionen des Kursziels für sinkende Kurse gesorgt. Nun habe die Bank of America in einem neuen Kommentar aber auch ihre Einschätzung grundsätzlich geändert.Die Bank of America habe ihr Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 13,00 Euro auf 12,00 Euro gekappt und stufe den Titel nach "Neutral" nun mit "Underperform" ein. Begründet werde das von den Analysten damit, dass man die Eigenkapitalrendite bei acht Prozent verharren sehe. Das Ziel des Finanzinstitutes sei es indes im Jahr 2027 mindestens 11,5 Prozent zu erreichen.Vor allem die sinkenden Zinserwartungen würden die Experten der Bank of America als Begründung anführen. Die acht Prozent Eigenkapitalrendite-Erwartung der Großbank werde noch mit Gewinnen je Aktie kombiniert, die 10 bis 25 Prozent unter denen des breiten Analystenkonsens liegen würden. Auch bei den für die Jahre 2023 bis 2027 kumulierten Kapitalausschüttungen an die Aktionäre über Rückkäufe eigener Papiere und Dividenden seien sie skeptischer als der Markt. Hier liege man ein Viertel unter dem Konsens.Aufgrund der geringer als gedachten Profitabilität erwarte die Bank of America somit auch, dass sich die jährlich geplante Kapitalausschüttung um bis zu 32 Prozent reduzieren dürfte. Zwar sei die jährliche Kapitalrendite aus Dividenden und Aktienrückkäufen von zehn bis elf Prozent noch immer attraktiv. Aber diese liege unter dem Sektordurchschnitt in der Eurozone.Durch den Abverkauf vergangene Woche habe sich das Potenzial auf Sicht von zwölf Monaten, was sich durch das durchschnittliche Kursziel von 14,93 Euro ergebe, auf fast 40 Prozent erhöht. Das höchste Kursziel habe Tobias Lueksch von Kepler Cheuvreux mit 19,40 Euro ausgegeben.Im heutigen Intradayhandel notiere der DAX-Titel unter dem Anfang September gebildeten Aufwärtstrend bei 10,80 Euro. Die 50-Tage-Linie bei 11,05 Euro sei damit ebenfalls unterschritten worden. Neben der runden Marke von 10,00 Euro würden darüber als Unterstützungen auch noch der GD100 bei 10,55 Euro unter der GD200 bei 10,38 Euro Halt bieten.Engagierte Anleger bleiben bei der Commerzbank-Aktie dabei und warten ab, wie sich die Kurse im Handelsverlauf entwickeln, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 9,00 Euro. (Analyse vom 22.01.2024)