Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (07.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie segle aktuell im Windschatten der Wettbewerber, von denen viele bereits ihre Quartalszahlen publiziert hätten. Die Frankfurter seien erst Donnerstag kommende Woche am Zug. In diesem Jahr werde sich zudem zeigen, wie resilient das Geldhaus in einem Umfeld sinkender Zinsen sei.Die Bankenbranche habe in den letzten beiden Jahren ein beispielloses Ertrags- und Gewinnwachstum erfahren. Die treibende Kraft dahinter sei hauptsächlich die Zinswende der EZB im Sommer 2022 gewesen. Da die Inflation zunehmend unter Kontrolle scheine und die Konjunktur lahme, stünden nun aber wieder Zinssenkungen auf der Agenda. In H2 dürfte es spätestens so weit sein.Das könnte gerade Geldhäuser unter Druck setzen, die nicht auf mehreren Geschäftsfeldern aktiv seien. In Zeiten sinkender Zinsen dürfte zum Beispiel das Investmentbanking wieder mehr erwirtschaften. Auch im Bereich der Vermögensverwaltung dürfte sich das Bild nach zwei schwachen Jahren aufhellen.Im Investmentbanking drehe die Commerzbank kein großes Rad und die Vermögensverwaltung sei nach der Finanzkrise ebenfalls verkleinert worden. Zuletzt sei der Vorstand in diesem Geschäftsfelder aber wieder aktiver geworden und habe mehrere kleinere Zukäufe getätigt. Zuletzt sei der Hamburger Asset Manager Aquila Capital Investment übernommen worden.Der strategische Schwenk hin zum Ausbau der Vermögensverwaltung sei absolut sinnvoll, da die Commerzbank stark vom reinen Kreditgeschäft abhänge. Weitere Zukäufe könnten daher die Abhängigkeit senken.Derzeit schaffe es die Commerzbank-Aktie nicht, sich von der 100-Tage-Linie bei 10,66 Euro sichtbar nach oben abzusetzen.Interessierte Anleger warten noch die Quartalszahlen ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten mit Stopp bei 9,00 Euro bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben. (Analyse vom 07.02.2024)