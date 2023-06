"Dennoch steuern wir auf 12.000 Depots und einen dreistelligen Millionenbetrag zu." 65 Prozent der Kunden seien noch nicht im Wertpapiergeschäft aktiv gewesen oder ganz neu zur Bank gekommen. "Wenn die Möglichkeit des Online-Abschlusses für Neukunden freigeschaltet ist, werden wir im Marketing lauter", kündige der Commerzbank-Manager an.



Mit Allianz Global Investors zusammen habe die Commerzbank bereits einen Absatzschlager im Fondsvertrieb gelandet: die eigens für den Vertrieb über die Filialen aufgelegte Vermögensmanagement-Reihe. Deren Dach- und Mischfonds würden ein Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro auf die Waage bringen.



"Nicht kannibalisieren"



Mit der Einführung von Money Mate solle die Vermögensmanagement-Serie nicht aufs Abstellgleis rollen. "Es geht überhaupt nicht darum, die Reihe abzulösen, sondern darum, Wachstum zu erzielen und neue Kundensegmente zu erschließen", betone Lorenz. "Eine Entweder-oder-Frage stellt sich hier nicht. Das eine soll das andere nicht kannibalisieren." Das Haus wolle den nächsten Evolutionsschritt gehen.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,38 EUR +1,76% (21.06.2023, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,39 EUR +1,91% (21.06.2023, 12:34)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.06.2023/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank geht mit neuem Digitalanlagedienst in den breiten Vertrieb - AktiennewsDas zweitgrößte deutsche Geldhaus hat mit Money Mate eine Anlageplattform für die Vermarktung in der Filiale ebenso wie im Internet geschaffen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Institut kooperiere dabei mit Allianz Global Investors. Die Partner hätten bereits die milliardenschwere Vermögensmanagement-Serie aufgelegt.Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) wolle in den kommenden Wochen die breitere Vermarktung ihres Investmentdienstes Money Mate starten. Dies habe Olaf Lorenz, Bereichsleiter Produktmanagement Wertpapier bei der Commerzbank, im Gespräch mit FONDS professionell angekündigt. Mit Money Mate wolle das Institut einen digitalen Einstieg in die Wertpapieranlage ermöglichen. Der Dienst lasse sich aber ebenso mit Beratern per Video oder persönlich in der Filiale abschließen.Das Institut setze damit auf ein hybrides Modell - ähnlich wie die Volks- und Raiffeisenbanken mit ihrem Angebot Visualvest vom genossenschaftlichen Fondsanbieter Union Investment. Anders als die Genossen oder die meisten Robo-Advisor biete die Commerzbank aber keine Online-Vermögensverwaltung. Vielmehr fuße das Angebot auf vier Multi-Asset-Fonds, welche der Produktpartner Allianz Global Investors für das Frankfurter Geldhaus aufgesetzt habe und verwalte.Wertpapiersparen als Neuland"Money Mate richtet sich weniger an Selbstentscheider oder Kunden mit Wertpapiererfahrung, sondern an diejenigen, für die dieses Feld Neuland darstellt", erläutere Commerzbank-Manager Lorenz. Vielen sei bewusst, dass sie am Kapitalmarkt Geld anlegen sollten. "Aber sie geben angesichts der vermeintlichen Komplexität auf." Hier solle Money Mate Abhilfe schaffen.Mit weniger Filialen mehr Kunden erreichenMit dem digitalen Angebot reagiere das Institut auf einen grundlegenden Wandel. "Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem der Filialbezug zurückgeht, weil sich das Verhalten der Kunden ändert und Banken andere Zugangswege anbieten müssen", erläutere Lorenz. Sprich: Geldhäuser würden ihre Filialnetze beschneiden, um Kosten zu sparen. Zugleich hätten die einst filialtreuen Deutschen im Zuge der Corona-Pandemie entdeckt, dass sie ihre Finanzen gut online erledigen könnten. "Wir standen vor der Frage, wie wir auch mit weniger Filialen mehr Kunden erreichen und Wachstum erzielen können", formuliere es Lorenz.Die Commerzbank habe Money Mate vor einem Jahr in einer ersten Version gestartet. Nach und nach habe das Haus weitere Dienste und Zugangsmöglichkeiten freigeschaltet. So sei bislang noch für eine Identifizierung der Gang in eine Filiale notwendig. Ein reiner Online-Abschluss solle ab diesem Sommer möglich sein. Der Start sei "relativ leise" und "mit viel Gegenwind von den Märkten" erfolgt, berichte Lorenz."Steuern auf dreistelligen Millionenbetrag zu"