Der nahende Start klinischer Tests eines Impfstoffs gegen Krebs habe gestern den Aktien von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) Auftrieb gegeben. Das Unternehmen erforsche aktuell mehrere mRNA-Krebsimpfstoffe, wobei die in Großbritannien vereinbarten klinischen Studien an tausenden Patienten noch in diesem Jahr beginnen sollten. Die Aktien hätten um 2,1% zugelegt.



Interesse an Manchester United (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU): Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani, Vorsitzender einer der größten Banken Katars, habe bestätigt, dass er ein Angebot für 100% abgegeben habe. Die US-amerikanischen Besitzer des englischen Fußballvereins, die Familie Glazer, habe im Vorjahr bekannt gegeben, dass sie offen für Angebote seien. Am Samstag habe dann auch der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe und sein Petrochemie-Unternehmen Ineos ein offizielles Angebot abgegeben.



EVN (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) habe im letzten Quartal massiv beim Ergebnis zulegen können. Der Ausblick sei dennoch nur bestätigt worden. (21.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN)-Nachfolge im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits entschieden: Lange Zeit galten der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) sowie die zweitgrößte deutsche Bank Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) als die besten Kandidaten am 27. Februar die von Linde hinterlassene Lücke im DAX zu füllen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nun sei es entschieden: Das Pendel sei in die Richtung von Commerzbank ausgeschlagen, die somit nach ihrem Ausscheiden im September 2018 wieder in den deutschen Aktienindex zurückkehre.