Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,045 EUR +0,36% (04.01.2024, 11:01)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,04 EUR +0,18% (04.01.2024, 10:47)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.01.2024/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag sei die Commerzbank überaus positiv in das neue Jahr gestartet. Gestern habe es Anschlussgewinne gegeben und die Aktie strebe auch heute nach oben. Doch was bringe das neue Jahr für Aktionäre? Das werde von mehreren Faktoren abhängen.Für die Volkswirtschaft Deutschland sei es 2023 nicht gut gelaufen, das Wirtschaftswachstum dürfte im letzten Jahr zurückgegangen sein. Auch 2024 würden die Prognosen der meisten Experten zunehmend geringer ausfallen. Die Volkswirte der Commerzbank selbst würden eine Schrumpfung erwarten. Sie würden ein Minus von 0,3 Prozent prognostizieren.Zwar habe die Flaute dem Geldhaus 2023 nicht viel anhaben können, der Gewinn dürfte von 1,44 Milliarden Euro im Vorjahr auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen sein. Mit der Zeit könnte die Kreditnachfrage indes empfindlich zurückgehen und somit dem Geschäft der Commerzbank zusetzen.Ein anderes Thema, das 2024 im Fokus stehe, seien die Ausschüttungen. Noch im ersten Quartal könnte ein Aktienrückkauf von bis zu 600 Millionen Euro bekannt gegeben werden. Vermehrte Aktienrückkäufe seien Teil der Strategie, die Ausschüttungsquote 2024 mindestens auf 70 Prozent des Jahresüberschusses zu erhöhen. Steigende Dividenden seien ebenfalls geplant.Gerade für Finanzinstitute stelle zudem die Debatte über eine Zinswende in den USA und der Eurozone einen großen Einflussfaktor dar. Sechs Reduzierungen des Leitzinses um jeweils 25 Basispunkte würden bis Jahresende vom Markt erwartet, wobei mit der ersten bereits im Frühjahr gerechnet werde.Die laufende Sanierung habe die Bank fit für die Zukunft gemacht und Anlegern würden 2024 attraktive Ausschüttungen winken. Risiken würden wie überall durch die Zinswende und die Konjunkturentwicklung bleiben.In den ersten Tagen des Jahres habe sich die Commerzbank-Aktie von der 50-Tage-Linie bei 10,78 Euro gelöst und kämpfe nun mit der Marke von 11,00 Euro. Bei 11,30 Euro käme der Ende 2023 gebrochene Aufwärtstrend wieder in Sicht, der nun einen Widerstand darstelle.Für den AKTIONÄR überwiegen bei einem KGV von 5 die Chancen im neuen Jahr, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 04.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: