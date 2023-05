Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie der Commerzbank stünden die Zeichen heute auf Grün, das Papier lasse sich von der positiven Entwicklung des DAX mitreißen. Damit knüpfe der Kurs an die Erholung vom vergangenen Freitag an. Allerdings habe es heute auch News gegeben, die mittelfristig auf der Aktie lasten könnten.Denn die heute Vormittag veröffentlichten Outputdaten der deutschen Industrie würden für März eine deutliche Verringerung anzeigen. So sei die Gesamtherstellung gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. Analysten hätten zwar zuvor mit einem Rücksetzer gerechnet, dieser habe aber nur 1,5 Prozent betragen. Weil die Produktion in den Monaten Januar und Februar jeweils gestiegen sei, ergebe sich für das gesamte erste Quartal zwar ein Zuwachs. Volkswirte würden dennoch vor einem wirtschaftlichen Abschwung warnen.Das Bundeswirtschaftsministerium sehe noch Potenzial für die zweite Jahreshälfte: "Die Stimmung in den Unternehmen hat sich zuletzt weiter verbessert, was für eine konjunkturelle Erholung im weiteren Verlauf des Jahres 2023 spricht." Ganz anders würden die Volkswirte der Commerzbank selbst die Konjunktur bewerten: "Wegen der zuletzt schwächeren Nachfrage ist für die kommenden Monate mit einem weiteren Rückgang der Produktion zu rechnen", habe Konjunkturexperte Ralph Solveen erklärt. "Statt der von vielen erwarteten Erholung der Konjunktur droht in der zweiten Jahreshälfte eher eine milde Rezession."Es bleibe also weiterhin unsicher, wie sich die Konjunktur in Deutschland im laufenden Jahr schlage. Es bestünden mehrere Risiken, positiv wäre indes ein Rückgang der Inflation. Die Stimmung in der Branche - vor allem auch in den USA - sei zuletzt von Sorgen um die Finanzstabilität geprägt gewesen. Mehrere Regionalbanken hätten in den vergangenen Wochen im Feuer gestanden. Am Freitag habe nach einem positiven Analystenkommentar von J.P. Morgan jedoch eine Erholung eingesetzt.Trotz Konjunkturzweifeln halte "Der Aktionär" die Commerzbank für gut aufgestellt, die Risikovorsorge sei angemessen gefüllt und die Kapitalisierung so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Das aktuelle Zinsniveau biete zudem Chancen. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.