Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (09.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.In der ersten Woche des neuen Jahres habe der MDAX-Titel deutlich aufgedreht. Auch zum Wochenstart stünden die Zeichen auf Grün. Rückenwind gebe auch ein positiver Analystenkommentar, der weiteres Potenzial für die Notierung ausmache. Er weise vor allem auf die enge Verbindung zur Zinsentwicklung 2023 hin.Die Analysten der Citigroup hätten die Commerzbank-Aktie erneut unter die Lupe genommen und ihr Rating bestätigt. Demnach bleibe der Finanztitel für die Experten ein Kauf. Das Kursziel sei von zehn auf elf Euro angehoben worden. Dafür würden die Analysten gleich mehrere Faktoren ausmachen.So würden sich derzeit die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2023 verbessern. Die Citi-Ökonomen sähen für das laufende Jahr beim BIP nach minus 0,6 Prozent nun ein Plus von 0,2 Prozent. Zudem nütze der deutschen Volkswirtschaft die potenzielle Abschaffung von Corona-Maßnahmen in China, wo man zehn Prozent des eigenen Außenhandels erziele.Die Zinsstrategen der US-Bank würden außerdem mit einem Anstieg der 10-jährigen Bundesanleihe auf rund 2,55 Prozent im ersten Quartal rechnen. Commerzbank-Aktien würden mit den Bundesanleihen korrelieren. Unter dem Strich hätten die Analysten die Erwartungen an den Gewinn je Aktie für die Jahre 2022 bis 2024 um durchschnittlich drei Prozent erhöht.Auf dem gegenwärtigen Niveau ist die Notierung immer noch kaufenswert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Zumal die Sanierung noch nicht abgeschlossen sei und damit weiteres Potenzial bestehe. Die Commerzbank-Aktie bleibe eine aussichtsreiche Empfehlung des AKTIONÄR für 2023. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link