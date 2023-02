Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank kenne derzeit nur einen Weg und der zeige nach oben. Die für morgen erwarteten Quartalszahlen der Deutschen Bank könnten dem Papier dabei weiteren Rückenwind verleihen. Zuletzt hätten sich außerdem mehrere Experten zu Wort gemeldet, denn die Commerzbank warte selbst bald mit Zahlen auf.Die Commerzbank liege mit ihrem vorläufigen Vorsteuergewinn für 2022 von 2 Milliarden Euro über den Erwartungen des Bankhauses Metzler von 1,9 Milliarden Euro und stehe Konsenserwartungen von 2,1 Milliarden Euro gegenüber. Auf dieser Basis würden die Analysten die Eigenkapitalrendite für 2022 auf rund 4 Prozent schätzen. Dies sei noch unter den Kapitalkosten der Commerzbank, jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Median von rund einem Prozent der vergangenen sechs Geschäftsjahre.Die Qualität der Gewinne könne zu diesem Zeitpunkt nicht im Detail bewertet werden, doch könnten die Nettozinseinnahmen, das Bewertungsergebnis und die Risikovorsorge zu einem höher als von den Analysten geschätzten Gewinn geführt haben. Die Eigenkapitalrendite dürfte sich 2023 vor allem durch die Nettozinseinnahmen weiter verbessern. Die Experten hätten ihr Kursziel von 11,40 Euro auf 12,00 Euro erhöht und ihre Einstufung auf "buy" belassen.Auch das Analysehaus Warburg Research sei positiv für die Aktie gestimmt und habe das Kursziel vor finalen Zahlen zum vierten Quartal von 10,70 auf 11,60 Euro angehoben. Die Einstufung verbleibt auf "buy". Eckdaten zum Vorsteuergewinn, die etwas unter den Erwartungen gelegen hätten, seien nun bereits bekannt, habe Analyst Andreas Pläsier in einer Studie geschrieben. Die operative Entwicklung sei gut. Er sehe seine Kaufempfehlung untermauert, da die Bank in einer Rezession widerstandsfähiger zu sein scheine.Die Äußerungen der Analysten würden zeigen, dass die Commerzbank schon große Fortschritte im Rahmen ihrer Sanierung gemacht habe. Das zeige auch ein näherer Blick auf den Konsens: Von 26 Analysten rate niemand zum Verkauf der Aktie, 14 Experten würden nun im Gegenteil zugreifen. Auch "Der Aktionär" sei weiterhin von den Commerzbank-Papieren überzeugt und sehe die jüngste Kursentwicklung als Zeichen der Stärke.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.