Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe heute ihre Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und auf voller Linie überzeugt. Der Konzernumbau schreite besser voran als gedacht und das Geldhaus profitiere stark von steigenden Zinsen. Auch eine Sorge, die der aktuellen konjunkturellen Situation geschuldet gewesen sei, habe sich nicht bewahrheitet.Die Commerzbank habe im zweiten Quartal ihre Erträge um starke 30 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro nach oben schrauben können. Ausgangswert von letztem Jahr seien 1,86 Milliarden gewesen, erwartet worden seien nun 2,27 Milliarden. Haupttreiber sei der Zinsüberschuss gewesen, der durch die hohen Zinsen in Polen und der Wende der EZB um 26 Prozent von 1,17 Milliarden Euro vor einem Jahr auf nun 1,48 Milliarden Euro zugelegt habe.Der operative Gewinn habe von 32 Millionen Euro im zweiten Quartal 2021 auf nun 746 Millionen Euro erheblich zulegen können. Allerdings sei das Vorjahresquartal auch durch die außergewöhnlichen Belastungen des Umbaus verzerrt worden. Analysten hätten aktuell trotzdem nur mit 480 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich seien 470 Millionen hängen geblieben, auch klar mehr als erwartet.Die Risikovorsorge - die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite - sei von 87 Millionen Euro vor einem Jahr auf nun 106 Millionen gestiegen. Das sei indes weniger gewesen, als der Konsens mit 115 Millionen prognostiziert habe. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Finanzvorständin Bettina Orlopp habe gesagt: "Wir rechnen für 2022 weiter mit einem Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro. Mit unserer komfortablen Kapitalausstattung und unserer konservativen Risikovorsorge sind wir auf die anstehenden Herausforderungen gut vorbereitet.""Der Aktionär" setzt in seinem Musterdepot mit einer reduzierten Position auf den Wert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 03.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankAktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot