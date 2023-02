Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,115 EUR +7,97% (16.02.2023, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,07 EUR +7,42% (16.02.2023, 11:49)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (16.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie fühe am Donnerstagvormittag die Gewinnerliste der DAX- und MDAX-Werte an. Die zweitgrößte deutsche Privatbank habe die vorläufigen Zahlen bestätigt und einen optimistischen Ausblick geliefert, der bei den Anlegern sehr gut ankomme.Die Commerzbank erinnere mit einem Milliardengewinn an die Zeiten vor der Finanzkrise und strebe in diesem Jahr weiteres Wachstum an. "Unter dem Strich soll das Konzernergebnis deutlich über dem von 2022 liegen", habe Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag gesagt.Der Ausblick habe an der Börse für gute Stimmung gesorgt. Im vergangenen Jahr habe die Commerzbank unter dem Strich gut 1,4 Mrd. Euro verdient und damit mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor - und das trotz Belastungen von rund einer Milliarde Euro bei der polnischen Tochter mBank.2021 sei die Commerzbank nach einem Konzernumbau in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und habe unter dem Strich 430 Mio. Euro verdient. Knof habe nach seinem Amtsantritt den Sparkurs verschärft, Tausende Stellen abgebaut und das relativ engmaschige Filialnetz deutlich verkleinert. In diesem Jahr sollten etwa 400 Filialen übrig bleiben."Die Commerzbank ist wieder da", habe Knof am Donnerstag bilanziert. Getragen vom Geschäft v.a. mit Firmenkunden und dank der Zinswende habe die Commerzbank 2022 ihre Erträge - also die gesamten Einnahmen - zum Vorjahr um rund 12% auf gut 9,46 Mrd. Euro gesteigert.Die Commerzbank sei in der Tat "zurück". Charttechnik und Fundamentaldaten - die Aktie sei wie berichtet noch immer unterbewertet - würden für den künftigen DAX-Wert sprechen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CommerzbankHinweis auf Interessenkonflikte: