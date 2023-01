Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Ära Wirecard an der Börse sei schon seit geraumer Zeit zu Ende. Mittlerweile beschäftige der Fall nur noch Gerichte. Neben der der strafrechtlichen Aufarbeitung gehe es dabei auch um das Insolvenzverfahren. Bei Wirecard selbst sei wohl nicht mehr viel zu holen, daher gerate immer mehr der Wirtschaftsprüfer EY in den Fokus.Die Commerzbank habe Wirecard mit anderen Banken zusammen einen Konsortialkredit gegeben. Als der Zahlungsdienstleister im Sommer 2020 pleite gegangen sei, sei das Geld weg gewesen. Das Finanzinstitut habe den kompletten Betrag von 200 Millionen Euro abschreiben müssen. Nun versuche man offenbar sich das Geld beim ehemaligen Wirtschaftsprüfer von Wirecard zurückzuholen.Denn die Commerzbank habe vergangene Woche Klage gegen den Bilanzprüfer EY eingerichtet. Mittlerweile bestätige das eine Sprecherin der Bank. Zuerst habe das Manager-Magazin darüber berichtet. Auch andere würden bei EY offenbar eine Mitschuld für die Wirecard-Misere sehen. So hätten bisher mehrere Privatanleger gegen EY geklagt - allerdings erfolglos.Ein Sprecher von EY habe gegenüber dem Handelsblatt gesagt: "Sämtliche erstinstanzliche Gerichtsurteile, die in diesem Kontext bereits ergangen sind, bestätigen die Position von EY: Ansprüche gegen EY auf Schadenersatz bestehen nicht." Der Bilanzprüfer gehe davon aus, "dass die Gerichte diese Position auch bei Klagen institutioneller Anleger vertreten werden."Für die Commerzbank wäre auch ein Teil der Schadensumme ein relevanter Betrag. Allerdings könne es noch Jahre dauern, bis eine richterliche Entscheidung getroffen sei.Anleger sollten abwarten, ob das 2022er Hoch bei 9,51 Euro als Unterstützung noch getestet wird, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Trübe sich das Marktumfeld nicht deutlich ein, dann seien zweistellige Kurse aber nur noch eine Frage der Zeit. (Analyse vom 20.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: