Prognose

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 und im Nachgang dessen an die SMA50 gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich die Aktie verbindlich über der SMA50 festgesetzt habe.



Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)



Auch der kurzfristige Ausblick habe sich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiere, solange bestehe die Möglichkeit, dass es wieder in Richtung der 10 EUR gehen könnte. Chance auf Kurssteigerungen bestünden erst, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 etabliert habe.



Widerstände

• 10,75

• 10,81

• 10,84

• 10,91

• 11,00

• 11,32

• 11,63

• 11,98

• 29,08



Unterstützungen

• 10,30

• 10,16

• 10,09

• 9,65

• 9,26

• 6,51

• 6,46



(Analyse vom 03.08.2023)



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,87 EUR +1,54% (03.08.2023, 13:47)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,87 EUR +1,92% (03.08.2023, 13:33)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (03.08.2023/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgangslage: Die Aktie befinde sich seit März 2023 übergeordnet in einer Seitwärtsbox, habe sich in den letzten Handelstagen aber etwas erholen können. Die Aktie sei im Zuge dessen wieder über die 11 EUR gelaufen, habe aber in den letzten Handelstagen wieder etwas nachgegeben. Könne der Anteilsschein jetzt wieder in Richtung des Jahreshochs laufen?• Aktueller Preis: 10,67 EUR• Marktkapitalisierung: 13,36 Mrd. $• Umsatz 2022: 14,65 Mrd. EUR• Eigenkapitalquote: 6,46%• KGV 2023*: 7,20• Vier Wochen Performance: +4,88%• Bewertung: leicht unterbewertet• Div. Rendite 2022: 5,45%Die Commerzbank habe sich beim letzten Stresstest der europäischen Bankenaufsicht (EBA), der Ende Juni veröffentlicht worden sei, besser als vor zwei Jahren geschlagen. Dennoch liege die Bank im Vergleich zu anderen Mittbewerbern eher im Mittelfeld. Vor wenigen Wochen noch habe die EZB den designierten Risikochef der Commerzbank abgelehnt. Die Bank müsse jetzt erneut auf die Suche gehen.Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiere, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 10,30 EUR) gehen könnten. Sollte die SMA50 keinen ausreichenden Support bieten und sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie etablieren, so könnten weitere Abgaben könnten folgen, die eine Chance hätten, sich im Beriech der SMA200 (aktuell bei 9,65 EUR) zu stabilisieren und zu erholen. Im Tageschart sei erkennbar, dass die SMA200 in den letzten Monaten immer eine gute Unterstützung gewesen sei.Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SAM20 gehen. Könne sich das Wertpapier per Tagesschluss wieder über dieser Durchschnittslinie etablieren, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Weitere Erholungen wären denkbar und möglich, die potenziell in Richtung des Jahreshochs laufen könnten.Der Aktie müsse sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf das Jahreshoch zu haben. Gehe es per Tagesschluss aber wieder unter die 50-Tage-Linie, trübe sich das Chartbild wieder merklich ein.Im 4h Chart ist erkennbar, das sich die Commerzbank Aktie in der ersten Juli Woche über die SMA50 (aktuell bei 11,00 EUR)/SMA20 (aktuell bei 10,16 EUR) schieben und nachfolgend auch festsetzen konnte, so die Experten von XTB. Es sei in dynamischen Impulsen aufwärts gegangen. In den letzten Handelstagen habe die Dynamik deutlich nachgelassen, die Aktie habe zunächst die SMA20 und im Nachgang dann die SMA50 aufgegeben. Das Chartbild habe sich dadurch merklich eingetrübt und sei aktuell mit neutral zu bewerten.Solange die Aktie unter der SMA20 notiere, solange seien weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive hätten, bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 10,16 EUR) zu laufen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen spätestens hier stabilisieren und erholen. Rutsche und etabliere sich die Commerzbank-Aktie unter der SMA200, so könnte es weiter abwärts in Richtung der 9 EUR Marke gehen.