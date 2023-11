Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe gestern Boden gut machen können und sei höher aus dem Handel gegangen. Der Kurs laufe seit September in einem beschleunigten Trend, ausgelöst durch die neue Strategie bis zum Jahr 2027, deren Eckpunkte damals schon bekannt gewesen seien. Doch wie realistisch seien die Ziele?Die vorab veröffentlichten Sollwerte für die neue Strategie 2027 hätten bereits in den Wochen vor dem 8. November - damals seien die Q3-Zahlen vorgelegt worden - für Diskussionsstoff gesorgt. Denn unter Experten hätten selbst die Eckwerte der Strategie als ambitioniert gegolten, mehr noch die Details, die dann mit den Quartalszahlen präsentiert worden seien.Doch offenbar würden die Analysten in Summe daran glauben, dass der Vorstand bis 2027 liefern könne. Das zeige zumindest die jüngste Befragung der Commerzbank selbst unter den Experten von Ende letzter Woche. Gleich beim wichtigsten Ziel, einem Nettogewinn von 3,4 Mrd. Euro 2027 sei der Konsens fast auf Linie mit dem Vorstand (3,2 Mrd. Euro).Die Kosten von 6,8 Mio. Euro würden die Experten 100 Mio. Euro höher erwarten, die wichtigen Nettozinserträge könnten mit 8,5 Mrd. Euro ebenfalls 100 Mio. Euro höher ausfallen als anvisiert. Nicht ganz komme der prognostizierte Wert beim Provisionsüberschuss von 3,8 Mrd. Euro an die runde Marke von vier Mrd. Euro heran, die der Vorstand ausgegeben habe.Einiges mehr an Luft werde dagegen bei der harten Kernkapitalquote erwartet: Zuletzt habe diese bei 14,6 Prozent gelegen und solle laut Ziel 2027 13,5 Prozent erreichen. Im Mittel würden die befragten Experten jedoch sogar 14,2 Prozent prognostizieren. Damit würde auch mehr Spielraum für weitere Ausschüttungen bleiben. Vielleicht könne dann auch die Eigenkapitalrendite von mehr als elf Prozent erreicht werden, die man bis 2027 anstrebe. Der Konsens sehe hier immerhin 10,3 Prozent.In den nächsten Jahren dürften die Ausschüttungen der Commerzbank stark ansteigen. Nach 0,20 Euro Dividende je Aktie für 2022 würden die Analysten 2027 mit 1,28 Euro rechnen. Durch Aktienrückkäufe solle sich dann die Anzahl der umlaufenden Papiere um 30 Prozent reduziert haben. Das erhöhe die Gewinne je Aktie und treibe tendenziell die Kurse.Die mittelfristigen Perspektiven würden attraktiv bleiben, kurzfristig sollte demnächst der horizontale Widerstand bei 11,30 Euro fallen. Spekulativ-orientierte Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2023)