Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,43 EUR -0,95% (17.10.2023, 13:02)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,44 EUR -1,00% (17.10.2023, 12:53)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (17.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt mit dem DAX weiter auf Richtungssuche sei, würden sich Anleger fragen, wie weit es mit dem Kurs der Commerzbank-Aktie noch gehen könne. Sie habe sich gestern mit einem Gewinn von rund 5% an die Spitze des DAX schieben können. Die Nachrichten zur Wahl in Polen hätten den Kurs beflügelt. Denn dort sei das Frankfurter Geldhaus an der mBank beteiligt, die seit Längerem unter der polnischen Regulierung leide.Mit der Aussicht auf eine neue Regierung im Nachbarland unter Donald Tusk, würden nicht nur für die Wirtschaft insgesamt die Chancen auf mehr Investitionen steigen. Auch die Bankenbranche könnte Erleichterung bekommen. Denn seit Jahren würden die Finanzinstitute in Polen unter einer scharfen Regulierung ächzen, die sie gezwungen habe, Milliarden an Rückstellungen zu bilden, um Schweizer-Franken-Hypothekenkreditnehmern bessere Konditionen zu bieten. Werde die Regulierung in Zukunft weniger rigide angewandt, dann sollte der Sektor insgesamt profitieren können. Auch die polnische Tochter mBank der Commerzbank könnte dann womöglich Rückstellungen abbauen und wieder in die Gewinnzone zurückkommen.Das aktuelle Umfeld mit der Situation im Nahen Osten mahne gerade bei Finanzaktien zur Vorsicht. Denn der Sektor würde besonders sensibel auf eine Eskalation reagieren. Im heutigen Handel mit einem auf der Stelle tretenden DAX gebe die Commerzbank-Aktie nach. Könne der Kurs in den kommenden Tagen dennoch weiterlaufen, käme das nächste Ziel bei 11 Euro in Sicht. Nach unten würden die 100-Tage-Linie bei 10,19 Euro ebenso wie die 200-Tage-Linie bei 10,16 Euro erste Unterstützungen bieten. Investierte Anleger sollten weiter mit Stopp 7,50 Euro an Bord bleiben. Trader könnten ebenfalls noch einen Fuß in die Tür stellen. Alle anderen sollten abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link