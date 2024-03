Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,84 EUR -0,23% (06.03.2024, 12:10)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,835 EUR -0,51% (06.03.2024, 11:57)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank werde dieses Jahr ihre Sanierung erfolgreich abschließen und habe sich für die nächsten Jahre bereits höhere Ziele gesetzt. Die gestiegene Profitabilität ermögliche es nun, auch die Aktionäre wieder stärker am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Das letzte Aktienrückkauf-Programm sei indes fast spurlos am Kurs vorbeigegangen.Wie die Commerzbank melde, sei gestern das jüngste Programm zum Rückkauf eigener Aktien abgeschlossen worden. Mit 55.554.320 eigenen Aktien sei 4,48 Prozent des Grundkapitals zurückgekauft worden. Startschuss sei der 10. Januar gewesen. Für insgesamt rund 600 Mio. Euro seien eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 10,80 Euro gekauft und eingezogen worden."Der Abschluss des zweiten Aktienrückkaufprogramms ist ein wichtiger Schritt für die Commerzbank", habe Finanzvorständin Bettina Orlopp gesagt. "Der Erfolg bestärkt uns in unserem Vorhaben, bei der Kapitalrückgabe auch künftig auf eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen zu setzen."Mit dem nun beendeten Aktienrückkauf-Programm werde die geplante Dividendenzahlung von 0,35 Euro Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 ergänzt, sofern die Hauptversammlung Ende April dem zustimme. Damit hätte die Commerzbank rund eine Milliarde Euro an ihre Aktionäre für das Geschäftsjahr 2023 ausgeschüttet. Das würde der Hälfte des Konzerngewinns entsprechen.Vom nun ausgelaufenen Programm habe die Commerzbank-Aktie auf den ersten Blick nicht profitiert, denn der Kurs tendiere seitwärts. In den kommenden Tagen müsse sich zeigen, ob die Notierung vielleicht doch indirekt durch die Aktienrückkäufe gestützt worden sei. Es könnte aber auch der Ausbruch über den Abwärtstrend bei 10,79 Euro erfolgen, was ein Kaufsignal auslösen würde.Die Commerzbank-Aktie ist eine laufende Empfehlung, vor einem neuen Kaufsignal drängt sich aber kein Einstieg auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link