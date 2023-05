Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,716 EUR 0,00% (31.05.2023, 12:53)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,69 EUR +0,77% (31.05.2023, 12:38)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (31.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank könne bis Mittag gegen den Trend zulegen, was vor allem an der Hauptversammlung liegen dürfte, die heute abgehalten werde. Aktionäre dürften sich nicht nur über die erste Dividende seit Jahren freuen, es stünden auch wichtige Entscheidungen an.Die Commerzbank bekomme den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (55) solle nach der Hauptversammlung am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Dass die Aktionärinnen und Aktionäre den promovierten Volkswirt zuvor in den Aufsichtsrat wählen würden, gelte angesichts der Mehrheitsverhältnisse als sicher: Der Bund sei größter Einzelaktionär des Ende Februar in den DAX zurückgekehrten Instituts.Der scheidende Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk (71) habe im November öffentlich gemacht, dass er aus Altersgründen nicht mehr antreten werde und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Weidmann als seinen Nachfolger vorschlage. Gottschalk habe den Aufsichtsratsvorsitz im April 2021 vom erkrankten Hans-Jörg Vetter übernommen. Dessen Vorgänger Stefan Schmittmann habe im Sommer 2020 nach harscher Kritik des US-Finanzinvestors Cerberus hingeschmissen.Weidmann kenne die heute teilverstaatlichte Commerzbank aus schwierigen Zeiten: Als sich das Institut in der Finanzkrise 2008/2009 mit der Dresdner-Bank-Übernahme übernommen habe und mit Steuermilliarden vor dem Kollaps habe bewahrt werden müssen, sei Weidmann als einer der führenden Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik im Kanzleramt gewesen. Der gebürtige Solinger habe damit zur Gruppe der Spitzenbeamten gehört, die Rettungspakete für strauchelnde Banken geschnürt habe.Im Alter von 43 Jahren habe Weidmann im Mai 2011 als bisher jüngster Bundesbank-Präsident aller Zeiten den Posten bei der Notenbank in Frankfurt von Axel Weber übernommen, der im Streit über die Anti-Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hingeworfen habe. Auch Weidmann habe stets vor einer ausufernden Geldpolitik gewarnt. Die Weichen für den beruflichen Wechsel habe er Ende 2021 gestellt: Zum 31. Dezember 2021 sei Weidmann als Bundesbank-Präsident zurückgetreten.Die Geschäfte bei der Commerzbank seien zuletzt wieder besser gelaufen, zusätzlich beflügelt von der Zinswende. Im vergangenen Jahr habe die Commerzbank mit gut 1,4 Milliarden Euro so viel wie seit 2007 nicht mehr verdient. Nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal 2023 habe Konzernchef Manfred Knof bei der Hauptversammlung die Absicht bekräftigt, im laufenden Jahr den Überschuss deutlich zu steigern.Die Aktie habe sich in den vergangenen Wochen nicht entscheiden können, in welche Richtung es gehen solle. Aktuell sei die 50-Tage-Linie bei 9,85 Euro immer noch im Fokus. Mit der Dividende von voraussichtlich 0,20 Euro je Aktie werde es allerdings am ex-Tag (1. Juni) einen Abschlag des Aktienkurses in genau dieser Höhe geben. Diesen gelte es zuerst wieder aufzuholen.Die Zinswende bietet indes immer noch Potenzial, zudem ist der Umbau noch nicht abgeschlossen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp werde auf 7,20 Euro nachgezogen. (Analyse vom 31.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link