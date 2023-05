Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Unsicherheit im Bankensektor habe der Commerzbank-Aktie zuletzt nicht gutgetan. Am heutigen Dienstag hätten die Papiere des MDAX-Konzerns erneut temporär die 10-Euro-Marke gerissen. Für die kreditlastige Commerzbank könnten nämlich auch die höheren Zinsen - mit Blick auf eine aktuelle EZB-Bankenumfrage - problematisch sein.Das erhöhte Zinsniveau wirke sich offenbar deutlich auf die Kreditvergabe aus. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) jüngst bekannt gegeben habe, hätten die Banken des Währungsraums ihre Kreditstandards im ersten Quartal deutlich verschärft. Die Standards für Unternehmenskredite hätten - ähnlich wie schon im Vorquartal - so deutlich angezogen wie seit der Euro-Krise im Jahr 2011 nicht mehr. Auch die Bedingungen zur Gewährung von Immobilien- und Verbraucherkrediten seien strenger ausgefallen. Als Hauptgrund nenne die EZB die höhere Risikowahrnehmung der Banken.Die Entwicklung komme nicht ganz überraschend. Fachleute würden schon seit einiger Zeit davor warnen, dass insbesondere die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europa auf der Kreditvergabe lasten könnten. In den USA seien die Turbulenzen unlängst wieder hochgekocht, die angeschlagene Regionalbank First Republic habe durch die Großbank J.P. Morgan Chase übernommen werden müssen. In Europa habe vor einigen Wochen die Schweizer Großbank Credit Suisse von der zweiten großen Schweizer Bank UBS übernommen werden müssen.Wie die EZB weiter mitgeteilt habe, würden die Banken auch über eine deutlich schwächere Nachfrage nach Bankkrediten berichten. Bei Unternehmenskrediten sei der wichtigste Grund das deutlich gestiegene Zinsniveau. Die Commerzbank selbst habe schon im Februar gesagt, dass sie in diesem Jahr mit einem leichten Rückgang des Kreditvolumens rechne. Dies habe etwa mit einem geringeren Baufinanzierungsgeschäfts zu tun. Insgesamt rechne die Commerzbank aber damit, dass sie von den höheren Zinsen unter dem Strich profitiere und ihr Zinsüberschuss in diesem Jahr steige.Wie sehr das für die Commerzbank so wichtige Kreditgeschäft unter der aktuellen Entwicklung leide, würden die Zahlen in rund zwei Wochen (17. Mai) zeigen. "Der Aktionär" sei dafür optimistisch. Zudem spreche für die Aktie, dass das Management erstmals seit 2018 wieder eine Dividende zahlen wolle. Aktienrückkäufe dürften ebenfalls für Rückenwind sorgen. Charttechnisch wäre jedoch wichtig, dass die Marke von 10,00 Euro halte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: