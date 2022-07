Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,89 EUR +1,34% (15.07.2022, 16:18)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,84 EUR +1,88% (15.07.2022, 16:06)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (15.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern habe kurz vor dem Wochenende mit eine wenig erfreuliche Nachricht verkündet. Die Privatbank erwarte eine Ertragsbelastung im dreistelligen Millionenbereich. Hintergrund sei eine gesetzliche Regelung in Polen, die das Ergebnis der dortigen Tochter mBank negativ beeinflusse. An den Zielen für das Gesamtjahr 2022 halte die Commerzbank jedoch fest.Konkret rechne die polnische Commerzbank-Tochter mit einer Belastung von umgerechnet 210 bis 290 Millionen Euro - die sich in entsprechender Höhe im operativen Ergebnis des Mutterkonzerns niederschlage. Ursächlich für diese unerwartete Ertragslücke sei ein neues Gesetz für Kreditkunden in Polen. Private Kreditnehmer könnten in Polen ihre monatlichen Ratenzahlungen für Hypothekenkredite bis Ende 2023 jetzt bis zu achtmal aussetzen, habe die Commerzbank am Freitag in Frankfurt mitgeteilt. Die Bank prüfe den Angaben zufolge nun rechtliche Schritte gegen die staatliche Regelung. Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp erwarte aber für 2022 weiterhin einen Konzerngewinn von mehr als einer Milliarde Euro.Diese Prognose stehe der Managerin zufolge aber unter dem Vorbehalt, dass sich die Konjunktur nicht deutlich verschlechtere - etwa wegen weiterer Engpässe in der Gasversorgung. Sie hänge auch davon ab, dass der Konzern seine Vorsorge für das Schweizer-Franken-Portfolio der mBank nicht wesentlich erhöhen müsse. Der Streit um den Umgang mit älteren Krediten in Schweizer Franken bei der mBank laufe bereits seit Jahren. Die Commerzbank habe dafür bis heute eine Belastung von 900 Millionen Euro verbucht.Die Commerzbank-Aktie pendle am Freitagnachmittag um ihren Vortagesschluss bei 5,73 Euro.DER AKTIONÄR setzt jedoch in seinem Musterdepot aufgrund der Zinsfantasie weiter auf die Commerzbank und profitiert dabei von einem günstigen Einstand, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link