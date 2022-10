Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (10.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gaskommission wolle heute ein Konzept vorlegen, wie Bürger und Unternehmen von den hohen Preisen entlastet werden könnten. Die Zeit dränge, da vielen die Inflation den Handlungsspielraum nehme. In den kommenden Quartalen dürften daher die Insolvenzen wieder anziehen. Die Ratingagentur Moody's habe sich nun angesehen, welche Institute nun um ihre Kredite bangen müssten.Finanzinstitute in Europa seien nach Ansicht der Ratingagentur Moody's wegen der steigenden Energiepreise mit einem Anstieg von Kreditausfällen konfrontiert. Vor allem Geldhäuser in Österreich, Mittel- und Osteuropa oder Italien, aber auch Deutschland seien demnach am stärksten betroffen. Neben mehreren Landesbanken sehe Moody's in Deutschland die Commerzbank im Fokus.In Deutschland seien die Commerzbank, die Bayerische Landesbank, die Landesbank Hessen-Thüringen und die Landesbank Baden-Württemberg überdurchschnittlich stark gefährdet, heiße es in einem Bericht von Moody's. Denn der Anteil der Kredite an Energie- und Versorgungsunternehmen liege bei den vier Banken über dem EU-Durchschnitt. Zudem setze die Finanzierung von Gewerbeimmobilien die deutschen Institute den sekundären Effekten der Energiekrise aus.Laut Moody's könnten jedoch auch Faktoren wie staatliche Hilfen für Unternehmen und Konsumenten das Ausmaß der Problemkredite abmildern. Die Commerzbank sei als Finanzierer des Mittelstands exponiert gegenüber Risiken. Die aktuell besonders betroffenen Kredite an Firmen aus energieintensiven Branchen würden bei der Bank laut eigenen Schätzungen 9,3 Prozent aller vergebenen Darlehen ausmachen. Das seien 45 Milliarden Euro.Die Commerzbank habe noch im Sommer mit einer zusätzlichen Kreditvorsorge von 500 bis 600 Millionen Euro gerechnet, für den Fall, dass russische Gaslieferungen im Winter dauerhaft ausbleiben würden. Das sei bereits vor mehreren Wochen eingetreten, das Management habe seine Ziele bisher aber nicht angepasst. Vielmehr sei die Jahresprognose mit einem Nettogewinn von mehr als einer Milliarde Euro bestätigt worden."Der Aktionär" rät bei der Commerzbank-Aktie dabeizubleiben und den Stopp von 5,50 Euro zu beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg dränge sich in der aktuellen Situation nicht auf. (Analyse vom 10.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.