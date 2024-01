XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.01.2024/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 9,12 EUR vom 7. September in einem Aufwärtstrend und konnte dabei im bisherigen Verlaufshoch am 8. Januar 11,94 EUR erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge habe die Aktie eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend gestartet und sei dabei am Freitag direkt bis zum 10er-EMA im Tageschart mit dem Tagestief bei 11,35 EUR zurückgekommen. Die Aktie sei dabei zudem direkt am Tagestief mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel gekommen.AusblickDie Commerzbank-Aktie könnte bereits im Bereich um den 10er-EMA wieder nach oben abprallen und die Korrektur im Aufwärtstrend beenden. Sollte dabei auch das Vortageshoch bei 11,61 EUR überschritten werden, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei 11,94 EUR zu rechnen. Dieses sollte dann dem Aufwärtstrend folgend überschritten und die Marke von 12 EUR angesteuert werden. Rutsche das Papier hingegen deutlich unter den 10er-EMA ab, wäre die nächste Auffangmarke der laufenden Korrektur bei 10,93 EUR am 50er-EMA zu sehen. (Analyse vom 15.01.2024)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,545 EUR +0,17% (15.01.2024, 08:42)