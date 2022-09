Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (22.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe im September bisher stark performt. Seit Monatsanfang habe der MDAX-Wert rund 23 Prozent an Wert gewonnen. Allein am heutigen Donnerstag stünden rund drei Prozent zu Buche. Neben den guten Zinsperspektiven profitiere der Finanztitel von einer positiven Nachricht mit aufsichtsrechtlichem Hintergrund.Die Commerzbank AG gehöre zu den deutschen Kreditinstituten, die von höheren Kapitalanforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) verschont bleiben dürften, habe das Handelsblatt berichtet. Und das trotz der (wirtschaftlichen) Risiken, die aus der sich verschärfenden Energiekrise resultieren würden.Die EZB habe informierten Kreisen zufolge angedeutet, dass die zweitgrößte deutsche Privatbank im nächsten Jahr keine zusätzlichen Mittel für die Erfüllung ihrer sogenannten Säule-2-Anforderungen bereitstellen müsse. Diese spezifische Anforderung sei ein Kernelement des Kapitals, das europäische Banken zur Seite legen müssten, um Verluste kompensieren zu können.Die Commerzbank-Aktie gewinne am Donnerstagnachmittag 2,8 Prozent auf 8,23 Euro. Damit habe sich das charttechnische Bild weiter verbessert. Auf dem Weg nach oben sei die nächste Hürde der Bereich um 8,60 Euro. Danach rücke das Mehrjahreshoch bei 9,51 ins Blickfeld. Nach unten dürfte die Trendlinie bei knapp acht Euro als Support dienen.Die Commerzbank-Aktie ist auch mit Blick auf die verbesserten Zinsperspektiven weiterhin kaufenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 10,00 Euro. (Analyse vom 22.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: