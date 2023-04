Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe es erst vor einiger Zeit angekündigt, nun dürfte dieser positive Plan Realität werden: Das Institut wolle nämlich zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung im Mai werde man für das Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttung von 20 Cent je Aktie vorgeschlagen, habe die Bank jüngst mitgeteilt. Und es gebe noch eine weitere gute Nachricht.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für Commerzbank vor den Zahlen Mitte Mai von 15 auf 16 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Demnach hätte der DAX-Wert noch mehr als 41 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Der Finanzkonzern dürfte ein weiteres gutes Quartal hinter sich haben, habe Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gesagt. Die Trendwende sei gelungen und die Aktie attraktiv bewertet.Attraktivität verleihe indes auch die konkreter werdende Dividenden-Perspektive der Aktie. Denn: Seit der Finanzkrise 2008 habe das Institut nur in zwei Jahren - 2015 und 2018 - einen Teil des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Darüber hinaus wolle der Vorstand auch über ein Aktienrückkaufprogramm Geld an die Anteilseigner zurückgeben. Insgesamt sollten damit 30 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden.Die Commerzbank-Aktie verliere zum Wochenausklang rund zwei Prozent auf 10,56 Euro. Komme es zu stärkeren Abverkäufen, dann sichere nach unten zunächst die 10,45-Euro-Marke oder und im Anschluss der GD50 bei aktuell 10,37 Euro ab. Gehe es jedoch wieder nach oben, warte als erstes Hindernis die psychologisch wichtige Marke von 11,00 Euro auf die Notierung. In der Folge rücke die Widerstandszone zwischen 11,60 Euro und dem Mehrjahreshoch bei 12,00 Euro ins Blickfeld.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.