Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (17.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe heute ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und damit überrascht. Die Zinswende treibe weiterhin die Erträge und den Gewinn, Kreditausfälle würden die Ausnahme bleiben. Erfreulich seien zudem die ersten Ausschüttungen für Aktionäre seit mehreren Jahren. Damit sei CEO Manfred Knof voll lauf Kurs.Die Zinswende habe der Commerzbank zum Jahresauftakt einen überraschend starken Gewinnsprung beschert. Mit 580 Mio. Euro Überschuss habe der Konzern im ersten Quartal fast doppelt so viel verdient wie ein Jahr zuvor. Das seien rund 100 Mio. Euro mehr als von Experten im Schnitt erwartet. "Wir sind mit viel Schwung ins Jahr gestartet und knüpfen damit nahtlos an das starke Vorjahr an", habe Vorstandschef Manfred Knof bilanziert. "Wir sind voll auf Kurs, unsere Ziele für 2023 inklusive einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent zu erreichen."Nach 1,4 Mrd. Euro Überschuss im Gesamtjahr 2022 peile Knof für dieses Jahr weiterhin ein deutlich höheres Konzernergebnis an. Im ersten Quartal habe die Commerzbank von den gestiegenen Zinsen profitiert. Der Zinsüberschuss habe im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 39% aufgelegt rund 1,95 Mrd. Euro zu. Und das obwohl die Erträge insgesamt leicht von 2,79 Mrd. Euro im Vorjahr sanken (2,67 Mrd. Euro).Die Commerzbank habe ihre Prognose für die Nettozinserträge nun von 6,5 Mrd. Euro für das Gesamtjahr auf 7 Mrd. Euro angehoben. Die harte Kernkapitalquote solle auf Jahressicht 14% erreichen, nach dem ersten Quartal habe sie bei 14,2% gelegen und damit über den Konsenserwartungen.Positiv zu werten sei auch, dass der Aktienrückkauf i.H.v. 122 Mio. Euro von der EZB genehmigt worden sei. Außerdem solle die erste Dividende seit 2018 ausgeschüttet werden, die angepeilten 0,20 Euro je Aktie würden für das Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttungsquote von 30% ergeben. Im laufenden Geschäftsjahr solle sie auf 50% steigen.Die Commerzbank habe erneut die Erwartungen übertroffen und sei bei der bis kommendes Jahr laufenden Sanierung voll auf Kurs. Das mache auch in Bezug auf die Dividende Mut, die sukzessive steigen solle. Mit einer harten Kernkapitalquote sei die Kapitalausstattung nun sehr komfortabel, was weiteren Raum für Ausschüttungen biete.Die Commerzbank-Aktie sei eine laufende Empfehlungen und habe gerade nach der starken Zahlenvorlage weiteres Potenzial, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2023)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.