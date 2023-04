Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (08.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bis heute seien die Hintergründe des mysteriösen Crash der Deutsche Bank-Aktie vor genau zwei Wochen nicht vollständig geklärt. Vorangegangen sei dem die Notfusion der Credit Suisse mit der UBS und die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) Mitte März. Auch die völlig unbeteiligte Commerzbank sei an der Börse unter starken Druck geraten.Vertrauen sei in der Bankenbranche das höchste Gut. Seit der Pleite der SVB würden viele Anleger - gerade in den USA - ihr Geld bei Regionalbanken abziehen und es in Geldmarktfonds anlegen. Alleine seit Anfang März hätten diese Zuflüsse von 300 Mrd. USD verzeichnet. Das liege nicht nur an der Angst vor Bankenpleiten, sondern auch an den deutlich höheren Zinsen, die Geldmarktfonds abwerfen würden. Damit sei auch bei europäischen Finanzinstituten die Angst vor massenhaften Einlagenabzügen aufgekommen.In Deutschland bestehe diese Gefahr aktuell nicht. Viele Sparer würden langsamer auf Zinsveränderungen als in den USA reagieren, die Phase von Negativzinsen gehe gerade erst zu Ende. Zwar fange der Wettbewerb um die Kunden gerade an mit Angeboten von Neobrokern und Direktbanken, die 2 bis 3% Zinsen bieten würden, mit der Comdirect sei die Commerzbank allerdings auch hier gut positioniert.Die Commerzbank sei im Gegensatz zur Deutschen Bank zuletzt nicht besonders in den Fokus geraten. Obwohl sie noch vor wenigen Jahren am Markt als wenig effizient und profitabel angesehen worden sei. Innerhalb der letzten zwei Jahre sei jedoch die Kosten-Ertrags-Quote - ein Maß für die Effizienz von Geldhäusern - bei der Commerzbank von 92 auf 69,6% heruntergeschraubt worden. Die Peers in Europa seien vergangenes Jahr auf 60,6% gekommen. Aber die Commerzbank wolle weiter sparen.Zum Wochenausklang dürfte sich die Notierung über die Marke von 9,51 Euro und damit dem Jahreshoch von 2022 retten. Um die 200-Tage-Linie bei 9,72 Euro zu knacken, habe es aber mehr Impulse gebraucht. Erst dann komme die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke in Sicht.Die Commerzbank-Aktie sei keine laufende Empfehlung, Anleger sollten sie aber auf die Watchlist setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.