Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,70 EUR +0,23% (20.02.2024, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,72 EUR -0,09% (20.02.2024, 10:27)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (20.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Vergleich zu anderen Wettbewerbern wie der Deutschen Bank oder zahlreichen nicht börsennotierten Landesbanken sei die Commerzbank nicht am US-Gewerbeimmobilienmarkt investiert. Dennoch laste natürlich die aktuelle Sektorentwicklung auf der Aktie. Eine wichtige Marke habe die Aktie zuletzt dennoch knacken können.Die Commerzbank habe vergangene Woche mit ihren Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr positiv überrascht. Nach Zahlen würden sich nun zahlreiche Analysten zu Wort melden, die teilweise ihre Empfehlungen anpassen würden. Die letzten beiden Analysten-Kommentare seien indes verhalten ausgefallen.Das britische Finanzinstitut Barclays habe das Kursziel für die Commerzbank-Papiere von 10,50 Euro auf 10,70 Euro erhöht. Die Einstufung der Experten verbleibe aber auf "underweight". Nach den am vergangenen Donnerstag vorgelegten Zahlen für 2023 habe Analyst Krishnendra Dubey in einer aktuellen Studie geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Die Änderungen gingen vor allem auf den Ausblick zurück, den das Finanzinstitut gegeben habe und auch auf die aktualisierten Zinserwartungen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe sich ebenfalls nach Zahlen nochmal mit der Aktie der Commerzbank beschäftigt. Analyst Chris Hallam habe sein Kursziel für die Aktie leicht von 13,70 Euro auf 13,40 Euro gesenkt, die Einstufung habe er auf "neutral" belassen. Experte Hallam habe mit Blick auf die jüngsten Zahlen sowie die Unternehmensziele seine Schätzungen aktualisiert. Nach seiner Ansicht habe das Geldhaus im Schlussquartal 2023 mit dem Nettoergebnis positiv überrascht. Die Prognose für den Zinsüberschuss für 2024 sei angehoben, dafür aber für 2025 gesenkt worden, habe es in der Studie geheißen.Die Aktie habe sich zuletzt über der 50-Tage-Linie bei 10,34 Euro halten können, die eine wichtige Unterstützung darstelle. Heute könnten die Papiere von der Ankündigung höherer Ausschüttungen bei Barclays profitieren. Derzeit bleibe die Lage aber angespannt, Impulse würden fehlen.Der Stopp bei der Halteposition verbleibt bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link